Glosátorka Feldeková čelila ďalším zdravotným komplikáciám: Ohrozila ju detská choroba

Nepríjemná choroba! Obľúbená glosátorka Oľga Feldeková (76), ktorej vlani lekári diagnostikovali rakovinu pŕs, musela čeliť ďalším zdravotným komplikáciám.

Ako totiž uviedla v jojkárskej relácii Sedem, ktorej je stabilnou súčasťou, potrápil ju mumps. Opuch a bolesti jej poriadne skomplikovali život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Novému Času prezradila, ako sa s ochorením popasovala a či, vzhľadom na predošlú vážnu diagnózu, mala obavy o svoje zdravie. Feldeková sa statočne popasovala s rakovinou pŕs, ktorú jej diagnostikovali vlani. Počas uplynulých mesiacov však znovu musela zaťať zuby. „Prežila som veľmi krásne leto, vrátila som sa do detstva, lebo som dostala mumps. A k tomu sa ešte pridružilo, že mne tak strašne pískalo v pľúcach, že som neustále dvíhala telefón,“ povedala v jojkárskej relácii Sedem pani Oľga, ktorá ani pri takejto téme nestráca zmysel pre humor.

„Opuchlo mi to za uchom a bolelo to. Nemohla som otvárať ústa, jesť, ani hovoriť. Nebola som ale ani u lekára, takže to ani nemám potvrdené, že to bol naozaj mumps. Trvalo to nejaké tri-štyri dni a potom sa to z ničoho nič stratilo. To pískanie v pľúcach s tým nesúviselo. Bol to asi tak celkovo oslabený organizmus, lebo som bola prechladnutá,“ dodala pre Nový Čas glosátorka, ktorá pre diagnózu z vlaňajška musí stále chodiť na lekárske kontroly. „Užívam už len také tabletky, ktoré majú zamedziť metastázam, ale liečbu už nepodstupujem, všetko som už absolvovala. Dá sa to vydržať, raz je to dobré, raz slabšie. Nejako to zvládam. Cítim sa v pohode, aj keď je človek zdravý, tiež nemá každý deň rovnaký,“ uzavrela optimisticky.

Je to vírusové ochorenie

Etela Janeková, internistka

Mumps je vírusové ochorenie, ktoré sa viac vyskytuje u detí, ale môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku. Je to ochorenie slinných žliaz, ktoré sa prejavuje výrazným opuchom, vysokými teplotami a trvá 7 až 12 dní. Ale ak ide o pacientov vo vyššom veku, zápal žliaz môže byť spôsobený aj kameňmi alebo dehydratáciou organizmu. Kamene v tele môžu vzniknúť aj po podstúpení chemoterapie.