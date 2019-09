Archeológovia identifikovali v Bavorsku unikát: Z tohto pili deti mlieko pred 3 000 rokmi

Z čoho a čím voľakedy kŕmili deti? Tak na túto otázku našli odpoveď archeológovia v Bavorsku. Objavili totiž unikátne hlinené fľašky staré tisícky rokov.

Expertom sa podarilo analyzovať vzorky z troch keramických nádob, ktoré našli v detských hroboch v Bavorsku. Datujú sa približne do rokov 1200 p. n. l. až 450 p. n. l. Malé deti z nich väčšinou pili mlieko od domácich zvierat - kôz alebo oviec. Ide o prvý dôkaz toho, že staroveké deti pili mlieko z fľašiek. Zároveň je to dôkaz, že okrem materského ich prikrmovali aj zvieracím mliekom. To mohlo urýchliť rast populácie.

Nádoby boli malé, aby sa zmestili do detských rúk. Na boku mali výlevku, cez ktorú dieťa salo tekutinu.Ostali v nich totiž zvyšky zvieracieho tuku.

„Je fascinujúce prvýkrát vidieť, čo obsahovali tieto nádoby,“ potvrdila Katharina Rebay-Salisbury, ktorá pracovala na štúdii.