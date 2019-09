Nečakaná smrť gitaristu z Indiga Zvolenčáka: Smutný odkaz muzikantov do neba

Hudobný svet dostal ďalšiu ranu! Spevák Peter Nagy (60) momentálne prežíva náročné obdobie, keďže nečakane skonal jeden z jeho dobrých kamarátov a bývalých kolegov Peter Zvolenčák.

Klavirista a gitarista podľahol zákernej chorobe, s ktorou bojoval dlhý čas. Bývalí členovia pôvodnej zostavy kapely Indigo zverejnili na sociálnej sieti aj srdcervúce vyznanie... O smutnej správe informoval na svojom internetovom profile samotný Nagy, ktorý sa podľa všetkého nevie zo zdrvujúcej správy spamätať.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

S Petrom Zvolenčákom totiž pôsobil v pôvodnej skupine Indigo a medzi všetkými členmi sa za tie roky vytvorilo nezlomné puto. Svedčí o tom aj dojímavý status, ktorý na pamiatku dobrého kamaráta Nagy zverejnil. Je z neho jasne cítiť, že nepríjemná rana osudu Petra hlboko zasiahla. „Dnes po dlhotrvajúcej zákernej chorobe odišiel predčasne a navždy náš kamarát, skvelý klavirista a gitarista Peťo Zvolenčák. Ako bývalý člen skupiny Indigo absolvoval s nami veľa koncertov, turné a nahrávok v štúdiu,“ napísal Nagy.

Odkaz pre kamaráta

Nový Čas sa na lídra skupiny obrátil aj s otázkami, no ten mal vypnutý telefón a do uzávierky nereagoval. Nielen on, ale aj ostatní členovia za Zvolenčákom smútia a do neba mu posielajú aj veľavravný odkaz. „Peťo, nech sa ti ľahko hrá a spieva v hudobnom nebi. Tvoji kolegovia Laco Kozusznik, Miro Okál, Palo Matuška, Ivoš Volejníček a Peter Nagy,“ vyznali sa muzikanti.

Čomu sa venujú pôvodní členovia skupiny?

Otvoriť galériu Zdroj: facebook Peter Nagy - Líder skupiny Indigo s kapelou stále vystupuje, sú v nej však už noví členovia.

Ladislav Kozusznik - Gitarista žije vo Francúzsku, no stále je hudobne aktívny, či už ako muzikant, skladateľ alebo producent.

Pavol Matuška - Aj on sa venuje muzike a podľa našich informácií pôsobí v skupine ExGravis.

Ivoš Volejníček - Nevie sa o ňom veľa, ale podľa jeho príspevkov na internete sa klávesák venuje hudbe aspoň vo voľnom čase.

Kapela Indigo

Vznikla v roku 1983, keď ju založil Peter Nagy počas svojho absolvovania vojenskej základnej služby ako vokalista vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave.