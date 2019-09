Marek Fašiang s frajerkou Terezou sa po dlhom otáľaní odhodlali: Dôležitý krok vo vzťahu

Posunuli vzťah o level vyššie! Hviezda markizáckych Oteckov Marek Fašiang (34) randí s krásnou modelkou Terezou Bizíkovou (20).

Hoci dvojica svoj vzťah spočiatku tajila, napokon vyšli s farbou von a bez problémov ukazujú, že patria k sebe. Zaľúbenci teraz potvrdili, že to spolu myslia naozaj vážne.

Ako totiž prezradili Novému Času, bývajú už pod jednou strechou. Nabonzovali na seba aj to, kto upratuje, varí a kto spoločnej domácnosti šéfuje. Fašiang sa ešte začiatkom roka dušoval, že na spoločné bývanie s priateľkou Terezou je ešte priskoro. Za posledných pár mesiacov však nastal veľký zvrat. „V podstate už spolu bývame, ale Terka má zatiaľ k dispozícii iba jednu skriňu, nie všetky štyri. Zatiaľ sa snaží o mňa starať veľmi dobre, takže nám to ide veľmi dobre,“ povedal Novému Času seriálový tatušo, ktorý má byt v lukratívnej časti Bratislavy.

O pohodlie a komfort sa však už delí so svojou láskou a zo spoločného bývania ťaží veľké výhody. „Ja som manažér, takže ja manažujem a keď je to nevyhnutné, tak aj niečo pomôžem. Ale naozaj, Terka je veľmi šikovná a poriadkumilovná. Takže jej netreba v podstate pomáhať a všetko zvládne sama,“ pochvaľuje si seriálová hviezda, ktorá občas priloží ruku k dielu tak, že umyje riad alebo povysáva. „Myslím, že to funguje v pohode, dopĺňame sa. Samozrejme mi aj pomáha,“ dodala mladučká modelka, ktorá tvorí s hercom pár od mája minulého roka.