Kedy sa na MS v katarskej Dauhe predstavia Slováci? Najväčšie peklo čaká chodcov!

Pekelne horúce počasie, vlhkosť vzduchu okolo osemdesiat percent čaká na 1 900 atlétov a atlétok z 210 krajín, ktorí si vybojovali účasť na MS v atletike v katarskej Dauhe.

Tieto pomery ich preveria z fyzickej aj mentálnej stránky, lebo väčšina sa s takými podmienkami ešte v kariére nestretla. Platí to aj pre šesticu zástupcov slovenskej atletiky, ktorá splnila sprísnené limity.

Predpoveď pre dejisko MS je monotónna. Ani mráčik, teploty medzi 34 a 40 stupňov, v noci „ochladenie“ na 30 a k tomu vysoká vlhkosť. Tvrdá kritika a obavy z extrémnych podmienok nezabrali, vyhrali peniaze, ktoré bohatý štátik ponúkol. Čo to však urobí so zdravím športovcov, to nik nerieši. Organizátori rozosielali účastníkom pokyny a oznamovali, že všetko vyrieši klimatizácia, ktorá je aj na Khalifa Stadium. Lenže tá môže podľa viacerých lekárov viac uškodiť, ako pomôcť. Vraj je väčšia hrozba, keď zo 40 stupňov prejdete na 16, cievy sa zavrú, telo sa prestane potiť a to je pre vrcholný výkon hrošie ako vyčerpávajúce teplo, na ktoré si telo dokáže zvyknúť.

Ako sa s pekelnými podmienkami vysporiadajú naši? To sa ukáže už v sobotu, keď je o 22.30 hod. nášho času na programe disciplína, do ktorej vkladáme medailové nádeje: chôdza na 50 km a na trati naši – Maria Katerinka Czaková a Matej Tóth.

ŠTARTY NAŠICH

SOBOTA 28. 9.

o 18.25 SELČ:

Gabriela Gajanová

20 rokov, prvé MS

800 m, 2:00:58 min v r. 2019

pocitová teplota: 30 stupňov Celzia

o 22.30 SELČ:

Matej Tóth

36 rokov, siedme MS

chôdza na 50 km, bez výkonu

Mária Katerinka Czaková

30 rokov, piate MS

chôdza na 50 km, 4:16:33 h v r. 2019

pocitová teplota: viac ako 48 stupňov Celzia

UTOROK 1. 10. o 15.30 a 17.00 SELČ:

Marcel Lomnický

32 rokov, piate MS

hod kladivom, 77,15 m v r. 2019

pocitová teplota: 30 stupňov Celzia

STREDA 2. 10. o 20.40 SELČ:

Martina Hrašnová

36 rokov, šieste MS

hod kladivom, 72,04 m v r. 2019

pocitová teplota: 38 stupňov Celzia

SOBOTA 5. 10. o 16.15 SELČ

Stanislava Škvarková

23 rokov, prvé MS

100 m prekážok, 13,08 s v r. 2019

predpokladaná pocitová teplota: 35 stupňov Celzia.