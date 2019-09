Bacuľatá herečka sa zaťala a schudla 50 kíl za 10 mesiacov: Krásku dnes kamaráti nespoznávajú

Gianna Sciortino z amerického New Yorku sa ako herečka cítila vždy prehliadaná kvôli svojej nadváhe.

Napriek talentu sa jej pre váhu 107 kilogramov málokedy ušla rola, po ktorej túžila. Hoci držala diéty, chudnúť sa jej nedarilo a vysvetlením bola diagnóza - syndróm polycystických vaječníkov, ktorý spôsobuje hormonálnu nerovnováhu.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Zlomovým momentom pre Giannu bolo, keď získala rolu bacuľatej tanečníčky Tracy Turnblad v muzikáli Hairspray. Rovnako ako jej hrdinka sa aj ona rozhodla ísť si za svojím. Keď predstavenia v New Yorku skončili, nastal čas na drastickú zmenu. V júni 2017 si ľahla pod nôž a absolvovala operačné zmenšenie žalúdka.

,,Desať mesiacov odvtedy sa mi podarilo schudnúť 50 kilogramov. Pri zákroku mi prakticky odrezali časť žalúdka, aby som bola menej hladná. Ale nechcem aby to znelo jednoducho, lebo to také nebolo. Ešte šesť mesiacov po operácii som musela podstupovať vyšetrenia a ísť aj na psychologické testy. Spolupracovala som s nutričným poradcom a po operácii bola na tekutej strave. Ale bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy spravila,“ cituje The Sun Giannu.

Teraz je z nej štíhla mladá žena, ktorá cvičí 5-krát týždenne a konzumuje iba ryby a zeleninu a pije len vodu. Na svoje predošlé ja sa takmer nepodobá. ,,Okolie je mojím novým výzorom šokované, nespoznávajú ma,“ hovorí Gianna. Nová sexi postava nakopla jej hereckú kariéru a je úspešná aj na sociálnych sieťach. Až 176-tisíc ľudí na Instagrame obdivuje jej premenu či spevácky talent.