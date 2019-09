Trasie sa pod ním stolička: Španielske médiá už špekulujú, kto nahradí Zidana

Podľa španielskych médií je to len otázka niekoľkých dní, keď sa svet dozvie, že Zinédine Zidane (47) už nie je trénerom Realu Madrid.

Niektoré z nich už dokonca zverejnili mená jeho možných nástupcov! Šéf Realu Florentino Pérez (72) zvažuje zmenu na poste po výsledkoch, ktoré nie sú hodné mena „Biely balet“ či kráľovský veľkoklub.

Florentino Pérez si vraj najviac želá Massimiliana Allegriho (52), ktorý priviedol Juventus k piatim titulom talianskeho šampióna a momentálne nemá džob. Médiá však vyrukovali aj s lacnejšou verziou pre Real, a to, že by za Zidana nastúpil Xabi Alonso (37), ktorý vedie B-tím.O tom, či Zidane dostal nejakú podmienku, aby ostal sa nehovorí. Ako je známe, Zinedine Zidane už raz v Reale skončil. To ale bolo v máji 2018, keď po treťom triumfe v Lige majstrov odišiel na vlastnú žiadosť. Potom sa do Realu vrátil v marci tohto roku a mužstvo sa ako-tak pozbieralo. Nečudo, že v aktuálnej sezóne sa od trénera očakávali samé víťazstvá! Lenže všetko je inak.