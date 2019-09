Mali to byť klasické zábery: Z detailu na svadobných fotkách tejto dvojice tuhne krv v žilách

Malo ísť o najkrajší deň v ich živote. Páriku z amerického štátu Tennesssee však ich svadbu prekazil hosť, ktorého tam rozhodne nečakali.

Cory Brewer a Sarina Thompson sa v ich veľký deň fotografovali v národnom parku Great Smoky Mountains v meste Gatlinburg. Do záberu im však nečakane vtrhol obrovský čierny medveď, uvádza portál Fox News.

Ich svadobná fotografka Leah McMahan sa vyjadrila, že nevítaný hosť si to za nimi namieril hneď po svadobnom obrade. „Odfotila som tradičné fotky rodiny v skupinkách, pár záberov zo svadobného večierka a potom som všetkých poslala, aby prešli hore na kopec do budovy recepcie na slávnostné jedlo,“ spomína fotografka a pokračuje: „Mala som so sebou nevestu a ženícha a začala som ich fotiť, keď sme si zrazu všimli medveďa“.

Fotografka na sociálnych sieťach vtipkovala, že jej nevítaný hosť „zdvihol tep až k Ježišovi,“ a pre Fox News sa vyjadrila, že v tej chvíli sa ešte viac snažila urobiť čo najlepšie fotky. „Na záver fotenia sme prešli z trávnatej plochy na most ... To, že mám strach mi ani nepreletelo mysľou, proste som chcela len fotiť,“ povedala fotografka. Strach ju ovládol až po niekoľkých záberoch.

„Keď som sa postavila, zvláštne zahučal a namieril si to smerom ku mne. V tom momente ma prepadla panika,“ zaspomínala fotografka Leah, ktorá je majiteľkou spoločnosti Gypsy Soul Photography and Salon. Medveď sa dokonca prešiel aj svadobnou uličkou, avšak to sa stalo našťastie až po tom, ako si Cory a Sarina povedali svoje „áno“. Nevítaný hosť nakoniec odišiel, ale neveste a ženíchovi sa podarilo získať zábery, ktoré sa len tak ľahko nevidia.