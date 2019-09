Na košického župana sa to valí zo všetkých strán: Hutníci sa ostro pustili do Trnkovej ponižujúcej ponuky

Zlízol poriadnu kritiku. Župan Rastislav Trnka pred pár dňami vyhlásil, že Košický samosprávny kraj (KSK) požiada vedenie americkej spoločnosti o odkúpenie miestnych oceliarní U. S. Steel za symbolické euro.

Jeho medializovaná ponuka okrem búrky nevôle vo vedení spoločnosti a radových zamestnancov vyvolala rozpaky aj u odborníkov. Prvé hodnotenia vedú až k jeho neprofesionalite, spomínajú sa aj urážky a neférový krok, keďže oceliarne ani nie sú na predaj.

Trnka sa vyjadril, že svoje vyhlásenie urobil na základe precedensu v Srbsku, kde sa fabrika U. S. Steel pre nedostatočné investície do modernizácie zadlžila, po čom nasledovalo prepúšťanie a napokon skončila vo verejnom sektore. Povedal, že v prípade košického závodu vidí vedenie KSK podobný vývoj, ako sa udial v balkánskej krajine v roku 2012. Dočasným vstupom do U. S. Steelu Košice chce podľa neho predísť následkom negatívneho vývoja v závode, najmä prepúšťaniu. Košické železiarne totiž ohlásili do konca roka 2021 odchod 2 500 zamestnancov.

Neférový postup

K Trnkovmu vyhláseniu vyjadrilo vedenie U. S. Steelu Košice mimoriadne znepokojenie. „Na stretnutí zástupcovia vedenia deklarovali, že napriek neľahkej situácii na trhu s oceľou spoločnosť U. S. Steel je naďalej schopná plniť požiadavky zákazníkov, dodávať výrobky a napredovať,“ uviedla za oceliarsku spoločnosť hovorkyňa Ľubomíra Šoltésová a pokračovala: „Sme prekvapení, že pán Trnka prezentoval svoju ponuku, ktorá nie je opodstatnená a založená na reálnom základe. Postup predsedu KSK hodnotíme ako neférový a urážajúci manažment aj zamestnancov.“

V podobnom duchu sa niesla aj reakcia odborového predáka oceliarní Juraja Vargu:povedal Varga. Na otázku, či môže povedať aj osobný názor, sa vyjadril, že áno, ale nie pre médiá. Namiesto bližšieho vysvetlenia len dodal: „Ja sa riadim zdravým sedliackym rozumom.“

Návrh vyvoláva paniku

Peter Kamarás, košický podnikateľ s oceľou, ktorý v období konsolidácie viedol zadlženú srbskú fabriku Železar Smeredevo, mimochodom odkúpenú od Američanov za symbolický jeden dolár, tiež netajil rozpaky nad Trnkovým vyjadrením: „Návrh župana si nedokážem vysvetliť, lebo ponúkať euro za fabriku, ktorá stojí viac ako miliardu, je neobhájiteľné a skôr vyvoláva paniku,“ povedal.

Dodal, že najskôr si myslel, že z pozície župana išlo o vtip a o pokus na vyvolanie publicity, ale, žiaľ, aj zneistenie dodávateľov, banky a zamestnancov. Vyhlásenie šéfa KSK ešte v utorok odsúdilo aj ministerstvo hospodárstva. „Pre svoje osobné PR Rastislav Trnka zosmiešňuje jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Je to absurdné a nezodpovedné voči serióznemu investorovi, ale predovšetkým voči zamestnancov fabriky a mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii,“ reagovalo ministerstvo.

Ospravedlníte sa zamestnancom?

Rastislav Trnka, predseda KSK

Je mi ľúto, že aktuálnymi reakciami sa odvracia skutočný problém, ktorým je investičný dlh U. S. Steelu Košice. Doposiaľ neboli predložené konkrétne riešenia, ktoré by pomohli fabrike udržať pracovné miesta v našom kraji. Nejde teda o zviditeľnenie sa či osobné PR, ale o 2 500 ľudí, ktorí by mali podľa vyjadrenia vedenia U. S. Steelu prísť do roku 2021 o prácu. KSK je ochotný podať pomocnú ruku hľadaním investora, ktorý by zmodernizoval závod, zvýšil odbyt ocele a znížil investičný dlh. Naším spoločným cieľom by malo byť to, aby sa košický U. S. Steel stal opäť jednou z najmodernejších fabrík v Európe.