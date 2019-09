V Považskej Bystrici niektorým spojom odzvonilo: Autobusy nejazdia, skladáme sa na taxíky

Autobusové linky majú dve úlohy - uľahčiť život ľuďom v meste a odľahčiť čoraz viac prehustenú dopravu. V Považskej Bystrici to však vyriešili po svojom.

Podľa nich nerentabilné linky zrušili a nepomohli protesty ani petície. Zástupca primátora však naznačil, že mesto pripravuje kroky, aby ľudí opäť prilákalo k využívaniu autobusovej dopravy.

Keď Pavol z Práznova skončí na poobedňajšej zmene, neostáva mu nič iné, ako ísť domov taxíkom alebo peši. Dôchodkyňa Margita Mroščaková zo Šebešťanovej jeho slová potvrdila. „Posledný autobus odtiaľto do mesta chodí pár minút po 19.00 hod. Tí, ktorí sa chcú dostať na nočnú zmenu, si teraz musia brať taxík alebo bicykel. Niektorí si kúpili staršie autá. Ľudia sa sťažujú, ani petícia nepomohla,“ povedala Mroščáková.

Keď idú ženy z nočnej zmeny, tak sa podľa nej skladajú na taxík.vyjadrila sa Iveta Šamajová (43) zo Šebešťanovej.

Podľa zástupcu primátora Petra Máťoša do niektorých mestských častí večerné spoje jazdia. Mesto pripravuje kroky, aby opäť prilákali ľudí k využívaniu autobusovej dopravy. Za zredukovaný počet spojov si vraj môžu ľudia aj sami. „V roku 2007 sme mali takmer päť miliónov prepravených, za 10 rokov sa to znížilo o približne 2 milióny. To sú výrazné rozdiely, kde ľudia hľadali iné alternatívy, ako je MHD,“ uzavrel Máťoš.