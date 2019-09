Mária († 59) z auta smrti sa už nevráti: Sučka Ila na ňu verne čaká pred dverami

Celá obec sa topí v slzách. Eva († 50), Eva († 53) a Mária († 59) sa v utorok popoludní vracali spoločne z práce v Sabinove domov do Rožkovian (okr. Sabinov).

Do cieľa už, žiaľ, nikdy nedošli. Škoda, v ktorej sa viezli, vošla na priecestie, kde došlo k desivej zrážke s nákladným vlakom. Ten tlačil mamy 6 detí stovky metrov. Pomoci im už nebolo. Nejde pritom o prvé nešťastie na tomto mieste. Priecestie bez závor pripravilo v minulosti o život dvoch ľudí. Tragédiu ťažko znášajú blízki, kamaráti i štvornohí verní priatelia.

Vodička Mária († 59) žila v rodinnom dome v obci sama. „Mamka jej zomrela pred niekoľkými rokmi a mala len vzdialenejších príbuzných. Kolegyne stále vozila do práce ona. Nedávno si dokonca kúpila ďalšie zánovnejšie autíčko, lebo to, ktoré mala dovtedy, už dosluhovalo. Veľmi rada pracovala v záhrade. Nedávno vykopala zemiaky a mala milého psíka - sučku Ilu, s ktorým si dokonale rozumeli,“ povedala suseda zosnulej s tým, že vernému štvornohému spoločníkovi, ktorý po tragédii zostal sám, zaniesli krmivo.

„A hoci inokedy sa hneď naň vrhne, teraz ani nezareagovala, ako keby tušila, čo sa stalo,“ dodala suseda Márie, na ktorú Ila márne čaká pred dvermi domu.

Starostka žiada závory

Užialená starostka obce Beáta Kollárová tvrdí, že vjazd do obce, ktorý pretína železničná trať bez závor, je postrachom. Podľa jej slov ide o najtragickejšiu udalosť, aká ich postihla, a v dedine zavládol smútok. „Všetky ženy som osobne poznala ako dobrých a zodpovedných ľudí. Som zdrvená,“ priznala starostka. Čo presne sa udialo, si vysvetliť nedokáže. „Pani, ktorá vozidlo šoférovala, tadiaľ chodila každý deň do zamestnania,” uviedla starostka, ktorá sa bude biť za to, aby na priecestie osadili závory.

„Už sme raz zorganizovali petíciu, ale neboli sme vypočutí. Teraz budeme rampy žiadať znova!“ O tom, či tam závory dajú, sa musí podľa hovorcu ŽSR Michala Lukáča rozhodnúť v tzv. verejnoprávnom konaní, pri ktorom dochádza k posúdeniu zabezpečenia priecestia a následne sa rozhoduje o ďalších krokoch pri riešení.

Na konaní sa zúčastňuje niekoľko inštancií. „ŽSR už zvolali konanie na predmetnom priecestí,“ uviedol. Pri priecestí v Rožkovanoch už pritom stoja dva kríže, ako spomienka na tragédiu spred dvanástich rokov. Vtedy na ňom zahynuli vodič († 34) a spolujazdkyňa († 40). O život tiež prišli v aute pod kolesami vlaku.

Nehody na železničnom priecestí v Rožkovanoch

2007: 2 úmrtia

2014: 2 ťažko zranené osoby

2019: 3 úmrtia