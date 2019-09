Toto v žiadnej inej jaskyni na Slovensku nezažijete: V Zlej džure si chytíte kostru a to nie je všetko!

Teší sa celosvetovej obľube. Pri Lipovciach (okr. Prešov) leží jedna z najpopulárnejších jaskýň v regióne.

V Zlej diere, po východniarsky Zlej džure, ktorá funguje už dve desaťročia, ľudí čakajú síce stiesnené priestory, no o to viac krásy na objavovanie. Ročne ju navštívi 2 500 ľudí a tento počet stále stúpa. Naľahko však do nej nikoho nepustia.

Jaskyňa bola sprístupnená v roku 1999 a za ten čas ju nav­štívili turisti zo 78 krajín. Turistov v nej často sprevádza Rudolf Košč, otec prvej slovenskej superstár Katky Koščovej (37). „Prehliadka trvá 45 – 60 minút. Sprístupnená trasa meria 300 metrov,” prezradil Košč, ktorý je správcom jaskyne. Prehliadka podzemia je vďaka tomu, že v ňom chýba elektrina, romantická. „Ľudia si svietia čelovkami a niekedy aj karbidovými lampami. O to je návšteva tajomnejšia,” pripomína správca jaskyne, ktorá je v okrese Prešov jediná sprístupnená, hoci v okolí sa ich nachádza ešte 70.

Samozrejmosťou pre návštevníkov sú jaskynné overaly, prilby a čelovky. Ich skladba je vskutku pestrá – chodia sa sem pozrieť školáci, jednotlivci, ale aj zamilované páry, ktoré si chcú vychutnať podzemné zákutia vo dvojici. V Zlej džure je možno uvidieť napríklad aj kostrové pozostatky medveďa, jazveca či jeleňa. Otvorená je od apríla až do konca novembra. Počas víkendov si môžete urobiť vychádzku do jaskyne v akúkoľvek dennú hodinu. Cez pracovný týždeň je vhodnejšie ohlásiť sa dopredu.

Do podzemia schádzajú často aj skupinky zvedavcov. Zdroj: tasr

Zlá džura (Zlá diera)

Dĺžka trasy: 300 m

Čas prehliadky: 45-60 minút

Vstupné

Dospelí: 7 €

Deti do 3 rokov: zdarma

Deti 3 – 12 rokov: 3 €

Mládež 12 – 17 rokov: 4 €

Toto musia mať na sebe:

1. Prilba

2. Čelovka

3. Jaskynný overal