Komediálny škandál po zápase v piatej lige na Liptove: Nahý rozhodca sa pobil s funkcionárom na toalete!

Zápas V. futbalovej ligy OŠK Švošov – FO Tatran Sučany mal komediálnu dohru. Asistent rozhodcu Igor Roštár napadol v sprchách funkcionára domáceho klubu z Liptova.

Viacerí funkcionári dokonca tvrdia, že rozhodca z Horehronia bol pod vplyvom alkoholu a po ihrisku sa evidentne motal. Roštár priznáva, že k šarvátke prišlo, odmieta však, že bol opitý. „Bol ožratý a smrdel od alkoholu. Počas zápasu pustil niekoľkometrový ofsajd, jeden z funkcionárov ho na to upozornil a toho potom napadol. Chodil, tackal sa a žmúril po čiare. Po zápase v sprchách zaútočil nahý na domáceho funkcionára,“ povedal jeden z divákov zápasu.

Alkohol asistent rozhodcu odmieta. „Vypité som nemal. Ráno som vypil dve pivá, dve desiatky. To je všetko,“ obhajuje sa Roštár a na inkriminovaný moment si spomína takto: „V 80. minúte som zodvihol nejaký ofsajd, čo som podľa nich nemal. Domáci vyhrali 3:0. Po zápase bolo všetko v pohode. Išiel som do spŕch a ten vedúci mužstva bol na toalete a začal na mňa vykrikovať. Tak som sa nechal uniesť... Ale napadnúť je taký široký pojem. Ja som ho neinzultoval päsťou, bola to taká strkanica. Potom nás rozdelili a ja som dostal trest, akoby som niekoho zabil,“ posťažoval sa Roštár. Za svoje správanie vyfasoval 9-mesačný dištanc. Pyká aj futbalový klub Švošov, ktorý za porušenie povinností organizátora po stretnutí dostal pokutu 100 eur.