Hviezda Oteckov Mauréry zažila niečo nečakané: Zuzana netušila, čo ju na pľaci čaká

Toto nečakala! Hviezda Oteckov Zuzana Mauréry (51) má od pondelka už v životopise o rok viac.

Herečka nečakane oslávila narodeniny priamo na pľaci počas nakrúcania, kde ju obkolesil štáb a obdaril ju obrovskou kyticou ruží. Kolega Filip Tůma (41) Novému Času prezradil, kto to všetko spískal a akými komplimentmi ju „oteckári“ zasypali.

Mauréry je jednou z hviezd Oteckov. Na nedávne nakrúcanie seriálu však asi tak skoro nezabudne. Ako totiž vidieť vo videu jej kolegu Vlada Kobielskeho, umelkyňa za nadšeného výskania a potlesku vyfasovala veľkú kyticu ruží. „To je vždy spoločné úsilie. Produkcia sleduje každého, kto má narodeniny. A potom to spolu nejako zbúchame tak, aby to bolo aj prekvapenie, aj nejaké milé spontánne zablahoželanie,“ povedal Novému Času Tůma, ktorý objasnil aj to, čo všetci na kolegyňu počas gratulácie pokrikovali. „Že nevyzerá na svoj vek. A že vyzerá výborne,“ vysvetlil.