Ondrej Kandráč sa nestačil čudovať: Čo si to dovolil sused k jeho manželke?!

Ondrej Kandráč v relácii Čau, Lujza, priznal, že občas vysadne aj na bicykel. Spoločnosť mu robí sused či ďalší priatelia, Ondrej však netušil, akú habaďúru si naňho sused Michal pripravil. Ondrej sa to dozvedel až po rokoch, Michalovi to však oplatil veľkým gestom a ďalším úsmevným príbehom. I keď spočiatku mu do smiechu veľmi nebolo...