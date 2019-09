Na Slovensku končí reťazec s potravinami: Začali s výpredajom všetkého tovaru

Obchodný reťazec Potraviny Kačka už od minulého týždňa vypredáva tovar a od uplynulého víkendu zatvára predajne.

"Na základe súhlasu financujúcej banky ako jediného zabezpečeného veriteľa, ktorý ma záložné právo na zásoby, sme začali v stredu 18. septembra s výpredajom všetkého tovaru. Keďže aktuálna úroveň zásob v našich obchodoch je už minimálna a nedáva zmysel ďalej prevádzkovať obchody bez tovaru, od víkendu postupne pristupujeme k definitívnemu zatvoreniu predajní siete Potraviny Kačka," priblížil Wieslaw Chlebuš, generálny riaditeľ Potravín Kačka (CBA Slovakia). "V najbližších dňoch očakávame vyhlásenie konkurzu zo strany súdu. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu. Dúfame, že sa tieto kroky udejú v čo najkratšom čase, aby existovala reálna šanca opätovného otvorenia čo najväčšieho počtu predajní zo strany nového investora," zdôraznil.

Pripomenul, že vedenie spoločnosti od momentu podania návrhu na konkurz 30. augusta 2019, čo bola povinnosť, ktorú na základe danej situácie predpisovala legislatíva, pokračovalo v snahe hľadať alternatívne riešenie v podobe vstupu nového investora do spoločnosti. "Robili sme v uplynulých týždňoch všetko, čo bolo v našich v silách, aby sme zachovali pracovné miesta, udržali predajne otvorené a mohli pokračovať v dobudovaní nového distribučného centra," poznamenal. "Je dôležité spomenúť, že investor kupoval sieť potravín v zlom stave, avšak na základe skúseností z iných európskych trhov veril, že dokáže sieť potravín ozdraviť. Napriek investičnej injekcii vo výške 18 miliónov eur sa to, žiaľ, nepodarilo. Do pôvodných plánov počas posledných 18 mesiacov zásadne zasiahlo výrazné zvýšenie mzdových nákladov v dôsledku rastu minimálnej mzdy a príplatkov za prácu cez víkend, sviatky a v noci, ako aj vysoké ceny energií a služieb," upozornil.

Celej situácii podľa neho nepomohli ani výrazne sťažené podmienky na podnikanie v maloobchode na základe zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktoré si vyžadovali dodatočné financovanie. "Zlom však nastal momentom zmrazenia účtov bankou, v dôsledku čoho bolo vedenie spoločnosti povinné podať návrh na konkurz," dodal generálny riaditeľ.