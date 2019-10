Miss leta 2019 Veronika Záhradníčková: Neuhádnete, čo vyštudovala táto kráska!

Najkrajšia letná súťaž Nového Času Miss leta už pozná svoju víťazku. Slovákom sa najviac zapáčila Veronika Zahradníčková (21), ktorej poslali najviac hlasov. Nás zaujímalo, prečo sa atraktívna blondínka z Nitry prihlásila do súťaže najčítanejšieho denníka a čo by v živote chcela dosiahnuť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Blonďavá Nitrianka sa do súťaže prihlásila až posledný týždeň. Získala si však takú priazeň čitateľov, že už v prvom kole hlasovania sa jej podarilo prebojovať na prvú pozíciu v kategórii Miss Selfie. Nezadaná kráska sa páčila aj celebritnej porote, ktorá ju posunula do finále, kde jej fanúšikovia opäť hlasovali ostošesť a vybojovali pre ňu titul Miss leta 2019. „Veľmi sa teším, nakoľko som to vôbec nečakala, pretože do tejto súťaže som išla bez akýchkoľvek očakávaní a veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Prihlásiť sa do Miss leta by som odporúčala aj ostatným dievčatám, získajú množstvo skúseností,“ hovorí v poradí už sedemnásta víťazka letnej súťaže Nového Času.

Mala veľký náskok

Veronika nemá žiadne skúsenosti s modelingom, fotku do súťaže poslala náhodou. „Hľadala som si prácu, tak som narazila na Miss leta a rozhodla som sa, že pošlem nejaké fotky z instagramu.“

Počas celej súťaže ju vraj výsledky veľmi nezaujímali. „Pozorne som sledovala až posledných 20 minút a čakala som veľké obraty. Mala som síce dosť veľký náskok, ale myslela som, že ma niekto ešte tromfne. Nakoniec som predsa len vyhrala,“ teší sa aj z cien, ktoré dostala: „Najviac asi využijem služby kozmetického salónu, pretože mám veľmi problematickú pleť a dúfam, že mi s tým pomôžu.“

Pol roka sa bude voziť na krásnom aute Seat Arona a užije si tiež slnečné lúče na dovolenke v Turecku. „Plánujem ísť zatiaľ s bratom, ale možno si to ešte rozmyslím a pôjdem spoločne s priateľmi aj s ním.“

Veronika žije v meste pod Zoborom spolu s rodičmi a bratom. Vo voľnom čase sa stretáva najmä s priateľmi a medzi jej veľké koníčky patrí varenie. „Rada skúšam najmä nové veci a milujem aj pečenie. Inšpirujem sa najmä na internete.“

Škola ju nebavila

Svoju postavu si udržiava občasným cvičením. „Sem-tam si zabehám, v Nitre máme veľký park aj s korčuliarskou dráhou, alebo zájdem do fitka, nijako to ale nepreháňam,“ smeje sa.

Ako takmer každá mladá žena, aj ona rada nakupuje a stará sa o seba. „Samozrejme chodievam ku kaderníkovi a na nechty, tam vždy zrelaxujem.“ Keď bola mladšia, venovala sa intenzívne tancu, teraz však žiadne špeciálne koníčky nemá. „Robila som balet, ľudovky, hip hop, všetko dokopy.“

Veronika vyštudovala stavebnú priemyslovku, robiť v tomto odbore ju však vôbec neláka. „Nebavila ma tá škola, chcela som mať len maturitu. Zatiaľ ale presne neviem, čo chcem robiť, nechám to tak a uvidím, čo príde. Pol roka som ale bola na intenzívnom kurze angličtiny v Kalifornii, milujem Ameriku, chcela by som tam ísť pracovať. Baví ma to stále slnko a pozitívni ľudia, rada skúšam nové veci, takže snáď sa mi to podarí,“ uzatvára nová Miss leta.