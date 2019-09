Žena celý život konzumuje iba syrové sendviče: Šialené, aké stopy to na nej zanechalo!

Celý život je verná iba jednému jedlu, roky nezjedla nič iné ako syrový sendvič.

Britka April Griffiths (30) začína svoj deň syrom a dvomi kúskami sendviču. Na obed má takisto syrový sendvič a večeru má, samozrejme, rovnakú. Prečo si mladá žena odmieta zahryznúť do akejkoľvek inej potraviny?

Dvojnásobná mamička April netuší, ako chutí poriadny steak alebo zeleninový šalát. Jej jedálniček sa odmalička skladá výhradne zo syra a sendvičového chleba. "Vždy keď chcem skúsiť aj iné jedlo, dostanem panický záchvat, celé moje telo sa začne triasť a som príšerne nervózna," cituje jej slová britský denník Metro. April sa bojí, že sa iným jedlom udusí a rovnako má strach, že pocíti v ústach inú textúru jedla. S priateľmi chodí len do reštaurácií, ktoré majú v ponuke syrový sendvič.

April bolo vždy trápne ísť do reštaurácie s cudzími ľuďmi, svojmu terajšiemu partnerovi prezradila svoje tajomstvo ešte pred začiatkom ich rande. Ak si myslíte, že konzumáciu tohto jedla si užíva, ste na veľkom omyle. Veľmi rada by sa stravovala ako ostatní ľudia, no nejde to. Už párkát podstúpila hypnózu s nádejou, že sa svojho problému zbaví, no nepomohlo to.