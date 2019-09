Speváčka Veronika Strapková odhalila termín svadby: Prečo ju so snúbencom nechceli do roka a do dňa?

Žiari šťastím! Exotická speváčka Veronika Strapková prežíva jedno z najkrajších odbobí v živote. Po siedmich rokoch randenia povedala áno svojmu priateľovi Filipovi a dvojici tak čoskoro zazvonia svadobné zvony. A hoci to do roka a do dňa od zásnub nestihli, momentálne sa všetko začína krútiť okolo svadobných príprav. Tmavovláska totiž konečne odhalila nielen termín ich veľkého dňa, no aj zopár podrobností!