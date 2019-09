Dallas so Sekerom zvíťazil v príprave v St. Louis, McDavid sa vrátil do zostavy

Hokejisti Dallasu Stars v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zvíťazili v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade úradujúceho šampióna St. Louis 2:1. Sekera odohral za hostí 19:35 min.

V noci na stredu bol zo Slovákov v akcii aj Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala vo floridskom derby s domácimi Panthers 3:6. Černák si počas 19:03 min pripísal jeden strelecký pokus a až štyri "hity".

Po zranení kolena sa vrátil do hry hviezdny Connor McDavid, jeho Edmonton ale podľahol Arizone 2:4 a kapitán Oilers nebodoval. McDavid utrpel zranenie v záverečnom zápase základnej časti sezóny 2018/2019 a nemohol štartovať ani na MS na Slovensku.



Výsledky prípravných stretnutí NHL:

Florida - Tampa Bay 6:3, New York Rangers - New York Islanders 3:1, St. Louis - Dallas 1:2, Calgary - Winnipeg 2:0, Edmonton - Arizona 2:4, Anaheim - San Jose 4:1.