Chlapík pil nadmerné množstvo sladených nápojov: Keď zistíte, čo sa mu stalo, príde vám zle

Mnoho ľudí si myslí, že najhoršie, čo nadmerné pitie sladených nápojov môže spôsobiť, je zubný kaz, prípadne nadváha. Každopádne, tieto malinovky môžu mať príšerný dopad na naše telo. Svoje o tom vie Mohd Razin Mohamed (56).

Bývalý telekomunikačný inžinier z Kuala Lumpur takmer prišiel o svoju ruku po tom, čo sa mu v dôsledku jeho závislosti na sladených nápojoch vytvorila cukrovka typu 2, informuje The Sun. Mohd každý deň vypil minimálne dva takéto nápoje, zvyčajne hlavne počas jeho obedovej prestávky v práci. "Pil som toľko sladených drinkov, že som tri krát v práci dokonca odpadol," hovorí.

Krátko po tom, čo mu diagnostikovali cukrovku typu 2, objavil na svojom chrbte veľký vred. S postupom času sa vred nezmenšoval, ba naopak, narástol do veľkosti dlane.

Keď sa odhodlal prísť so svojim problémom do nemocnice, doktori už mohli vidieť jeho kosť. Okamžite ho odviezli na pohotovosť, kde mu vyrezali infikovanú kožu, odstránili hnis a naordinovali Mohdovi antibiotká. Doktori mu nakoniec nemuseli túto ruku amputovať, no každopádne Mohd sa stal práceneschopným, keďže nemohol správne pohybovať končatinou.

Taktiež trpí bolesťami chrbta, keďže na jednej strane chrbta je jeho pokožka pevnejšia ako na druhej. To ho neustále ťahá na jednu stranu. Doktorom musel sľúbiť, že obmedzí prísun sladkostí, aby sa mu nevrátili problémy tohto typu. "V konečnom dôsledku to neľutujem, pretože si za to môžem sám tým, že som jedol toľko sladkostí," dodalna záver.