Už o tri mesiace sú Vianoce: Čo si naplánovať do konca roka 2019

Do konca roka 2019 vám už zostáva len niečo vyše troch mesiacov. Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už iba niekoľko dní, pred príchodom chladu je dobré dať si skontrolovať vykurovanie.

Keď ste ešte neboli na preventívnej prehliadke u zubára, nemali by ste zabudnúť. Mohli by sa vám v ďalšom roku opravy kazu predražiť. Čo ďalšie treba stihnúť, kým vymeníte kalendár za ten platný v roku 2020?

30. 9. - 6. 10: Zmeňte zdravotnú poisťovňu a zájdite k zubárovi

Ak ste ešte nestihli zmeniť zdravotnú poisťovňu, je najvyšší čas. 30. 9. je posledný deň, kedy tak môžete urobiť. Skontrolujte si, či ste tento rok už absolvovali preventívnu prehliadku u zubára a ak nie, naplánujte si ju. Koncom roka bývajú termíny už plné.

7. 10. - 13. 10.: Nechajte sa zaočkovať proti chrípke

Očkovanie proti chrípke do určitej miery prepláca každá z našich poisťovní. Je potrebné ho urobiť pred sezónou, aby vakcína stihla začať účinkovať.

14. 10. - 20. 10.: Skontrolujte a dokúpte zimné topánky a vetrovky

Ak máte deti, určite viete, že rastú ako z vody a zimné oblečenie z minulého roka im určite nepadne. Skontrolujte zimné topánky či vetrovky všetkým členom domácnosti a potrebné dokúpte. Zima je už priam za dverami.

21. 10. - 27. 10.: V nedeľu sa mení čas

Bez ohľadu na to, že Slovensko sa ešte nerozhodlo, ktorý čas si natrvalo ponechá, v nedeľu 27. 10. sa ručičky hodiniek o tretej v noci presunú naspäť na druhú.

28. 10. - 3. 11.: Choďte upratať hroby, nakúpte vence a sviečky

Pamiatku zosnulých si u nás uctieva každý. Dajte si čas na prípravy, aké chcete a máte vo zvyku robiť. Americký Helloween môžete osláviť vyrezávaním tekvice. Nezabudnite, že deti budú mať v školách karneval.

4. 11. - 10. 11.: Navštívte servis a nechajte si vymeniť letné pneumatiky za zimné

Samozrejme, najprv sa musíte objednať, v tomto období sú v servisoch všetky autá. Najmä kvôli bezpečnosti, ale aj časovej úspore, by ste to nemali nechávať na poslednú chvíľu. A už je čas aj doliať do ostrekovačov nemrznúcu zmes.

11. 11. - 17. 11: Zamyslite sa nad silvestrovským plánom, prípadne si zarezervujte pobyt

Ak chcete na Silvestra odísť do hôr na lyžovačku, teraz je priam hodina dvanásta. Tie najvychytenejšie miesta už možno aj budú obsadené, ale stále nejaké nájdete. Ak ostanete doma, obvolajte priateľov, ktorých by ste radi pozvali a dohodnite sa.

18. 11. - 24. 11.: Ak plánujete nakupovať vianočné darčeky na internete, je najvyšší čas

Pri objednávaní pred Vianocami nikdy neviete, kedy e-shop prestane stíhať. Ak si chcete byť istý, že balíček dôjde včas, neváhajte. Aj na nákup v kamenných obchodoch je už správny dátum.

25. 11. - 1. 12.: 1. adventná nedeľa

Adventný veniec by nemal chýbať na žiadnom decembrovom stole. Už túto nedeľu sa má zapáliť prvá sviečka. Veniec si môžete kúpiť alebo aj urobiť. Na internete je veľa návodov a ani nie sú náročné.

2. 12. - 8. 12.: Nakúpte sladkosti a pripravte Mikuláša

Ak sa vám každý rok na Mikuláša stáva, že naňho zabudnete, skúste to tentoraz inak. Nakúpte sladkosti vopred a prekvapte blízkych, aby si darček v čižmičkách našli hneď ráno.

9. 12. - 15. 12.: Predvianočné upratovanie

Čím ďalej, tým viac ľudí od tohto zvyku upúšťa. Ale ak vám to nedá a potrebujete mať pred Vianocami čerstvo umyté okná, už by ste mali začať.

16. 12. - 22. 12.: Začnite piecť vianočné pečivo

Začiatkom týždňa medovníky a vanilkové rožky, koncom týždňa už aj tie krémovejšie a plnené dobroty.

23. 12. - 29. 12.: Oddychujte a užívajte si rodinu. Po sviatkoch sa zbaľte na Silvestra

Vianoce by ste si mali užiť s blízkymi a prejedať sa. Ale hneď po nich potrebujete pripraviť silvestrovskú oslavu. Či sa už zbaliť na lyže, alebo pripraviť občerstvenie a kúpiť sekt.

30. 12. - 31. 12.: Silvestrujte! Šťastný nový rok