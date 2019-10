V Starej Ľubovni rastie najväčšie bludisko strednej Európy: Brestový megalabyrint už naberá reálne kontúry

Práce spojené s budovaním najväčšieho bludiska svojho druhu v strednej Európe, ktoré vznikne v Starej Ľubovni, pokračovali počas prvého polroka podľa plánov.

Skonštatoval to pre agentúru SITA Jozef Romaňák, konateľ spoločnosti JVR Enterprise, s.r.o., ktorá zámer realizuje. Na mieste budúcej atrakcie už niektoré stromčeky v živom plote, ktorý má tvar bludiska, dosahujú aj jeden meter. „Z celkových naplánovaných prác rozvrhnutých na dva až tri roky, sa nám počas uplynulého polroka podarilo zrealizovať približne 20 percent,“ povedal Romaňák. Okrem bludiska pribudne v blízkosti rieky Jakubianky aj mestská záhrada. Pre verejnosť by spolu s labyrintom mala byť otvorená približne o dva roky, počas ktorých by stromčeky v bludisku mali dorásť do výšky dvoch metrov.

Zámer bludiska s mestskou záhradou schválili mestskí poslanci vo februári tohto roka, mesto na tento účel prenajalo spoločnosti nehnuteľnosti vo výmere približne 11-tisíc metrov štvorcových na 15 rokov s nájomným vo výške jedno euro. Samotné bludisko bude pokrývať viac ako 6 400 metrov štvorcových, rozdelené bude na deväť častí. Jeho súčasťou bude príbeh o Čertovej skale, ktorá súvisí s mestom a jeho históriou.

Ešte na jar sa na mieste budúceho bludiska podarilo spraviť terénne úpravy a vysadiť spomínaný živý plot. Hlavné práce sa v lete týkali starostlivosti o stromčeky. „Rovnako sme kosili, vytvárali chodníky, vypratávali odtiaľ kamene a rôzny odpad. Na jeseň sú plánované ďalšie terénne úpravy, ktoré sa týkajú záhrady a dosádzania niekoľkých stromčekov na mieste tých, ktoré sa neujali. Veľkým úspechom je však pre nás to, že väčšina stromčekov sa ujala, a to aj napriek zlej zemine, ktorá na danom mieste bola,“ skonštatoval Romaňák. V rámci zimnej prestávky sa budú podľa jeho slov navrhovať sochy a hádanky do bludiska, potrebné bude premyslieť aj všetky ďalšie detaily a dizajn samotnej záhrady.

„Pripravíme sa na ďalšiu sezónu prác. V tej aktuálnej zatiaľ zmeny nie sú veľmi viditeľné, verím, že takto o rok už bude bludisko aspoň po pás,“ dodal Romaňák, ktorého pred dvoma rokmi inšpiroval ľadový labyrint v Zakopanom.

O areál bludiska a záhrady sa bude starať spomínaná spoločnosť. Romaňák avizoval, že kým vstup do záhrady bude bezplatný, návšteva bludiska už bude spoplatnená. Práve z takto vyzbieraných peňazí chcú financovať prevádzku záhrady, ktorá bude podľa neho pomerne nákladná. V areáli by sa mala nachádzať aj minimálne päť metrov vysoká rozhľadňa, vyrezávané sochy, ale aj pódium určené na kultúrne podujatia. Jeho súčasťou bude aj rozľahlá lúka na ploche asi 1 200 metrov štvorcových, ktorú budú môcť návštevníci využívať na piknik, volejbal a podobne.