Muž chladnokrvne zavraždil manželku, svokru a svoje tri malé dcérky: Prekvapivé odkazy pri mŕtvych telách

Z nočnej služby sa ponáhľala domov k svojej rodine, čakala ju tam smrť.

Austrálčanka Mara Harvey († 41) pracovala v supermarkete a po skončení šichty si to namierila domov k svojim najbližším. Ani vo sne by jej nenapadlo, že práve na mieste, kde sa mala cítiť najbezpečnejšie, ju čaká krutý koniec.

Keď žena večer vchádzala do domu, videla, že sa vnútri stále svieti, vedela, že manžel Anthony Harvey (25) je stále hore. Pár spolu žil 5 rokov a aj keď bola Mara od Anthonyho staršia, obaja chceli rovnakú vec, a to spoločnú rodinu. Zaľúbenci sa vzali a splodili spolu tri krásne deti, dcérky Charlotte, Alice a Beatrix. V ich na pohľad dokonalom živote došlo k tragickému zvratu.

Anthony brutálne zavraždil svoju ženu hneď, ako vstúpila do domu. Maru udrel kovovou tyčou a potom ju začal bodať čepeľou veľkou ako mačeta, informuje britský denník Daily Mirror. Potom urobil niečo ešte desivejšie. Muž vzal do rúk menší nôž a namieril si to do detskej izby. Tam zavraždil svoje tri dcérky. Ich telíčka zabalil do prikrývky a položil na ne kvety. Pri mŕtvych deťoch zanechal odkaz. "Pre moju nádhernú manželku, veľmi ma to mrzí. Urobil by som všetko pre to, aby som to vzal späť. Myslím, že som sa zbláznil. Postaraj sa o tie tri dievčatká, ako si sa vždy starala. Veľmi ťa milujem" napísal po otrasnom čine.

Napriek tomu však nezavolal pomoc, namiesto toho išiel spať. Na druhý deň sa dopustil ďalšej hroznej vraždy. Do domu totiž vošla jeho svokra Beverley Quinn († 73), ktorá prišla dcére pomôcť s deťmi. Aj ju Anthony udrel železnou tyčou a dobodal na smrť. Na jej tele takisto nechal odkaz. "Beverley, je mi to veľmi ľúto, zaslúžila si si niečo lepšie. Verím, že si na lepšom mieste, viem, že som ti to nikdy nepovedal, ale veľmi ťa ľúbim a je mi to ľúto," napísal do odkazu.

S mŕtvymi telami bol doma celých 5 dní. Potom vybral z účtu svojej ženy peniaze a išiel k svojim rodičom. Otcovi sa k hroznému skutku priznal. Zhrozený muž následne na svojho syna zavolal políciu. Anthony si onedlho aj vypočul z úst sudcu trest. Ten ho bez mihnutia oka poslal do basy na doživotie.