Marián Mitaš si zahral v svetových filmoch: Aký je rozdiel medzi nakrúcaním na Slovensku a v zahraničí?

Úlohy záporákov a čudákov mu doslova prischli! Herec Marián Mitaš účinkoval v mnohých filmoch, no do výšin popularity sa dostal najmä vďaka seriálom. Ako jeden z mála slovenských hercov však mal možnosť vyskúšať si aj nakrúcanie v zahraničí a hrať po boku svetových hviezd. Mitaš otvorene porozprával o tom, k akej práci má bližšie, no neváhal prezradiť rozdiel medzi našou a zahraničnou produkciou. Jeho slová vás poriadne prekvapia!