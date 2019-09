Neskutočné, čo má žena medzi nohami: Lekári jej tvrdili, že nikdy neotehotnie, stal sa zázrak

Žena, ktorá bola ohromená, keď jej lekár povedal, že má dve vagíny, porodila zázračné dvojčatá.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lauren Cotterová, ktorá trpela od 15 rokov trýznivými menštruačnými kŕčmi bola presvedčená, že má syndróm polycystických vaječníkov (PCOS), hormonálny stav ovplyvňujúci fungovanie vaječníkov. Avšak ultrazvukové vyšetrenie odhalilo, že v skutočnosti má vrodenú chybu maternice. Konkrétne ide o dvojstrukový uterus, spôsobujúci vznik dvoch materníc, zdvojenie krčka maternice a v jej prípade vznik dvoch vagín.

Ako informuje zahraničný portál Mirror, lekári jej tvrdili, že kvôli zmenšenému krčku maternice a zmenšenej maternici nebude môcť vynosiť a priniesť na svet dieťa. Tridsaťštyriročná Lauren ale na prekvapenie všetkých lekárov porodila dcérku Amelie (5), synčeka Harveyho (3) a dvojičky Mayu a Evie, ktoré boli počaté napriek zavedeniu antikoncepčného implantátu do jej tela.

"Pomerne skoro sme s Benom diskutovali o rodičovstve, bolo jasné, že veľmi túži stať sa otcom," povedala Lauren. "Vedela som, že musím byť k nemu úprimná a povedať mu, že to pre nás nemusí byť možné. Našťastie ho to nerozrušilo. Porozprávali sme sa o tom a zhodli sme sa, že existuje viac ako jeden spôsob, ako mať dieťa v prípade, že by sme chceli. Ale v skutočnosti sme zistili, že je ľahké otehotnieť".

Hoci samotné počatie nebolo problémom, lekári ju upozornili, že vynosenie dieťaťa nemusí byť úplne bezpečné. Novomanželia teda očakávali, že cesta za rodičovstvom bude plná ťažkostí. „Rozhodli sme sa, že do toho aj tak pôjdeme," povedala. Lekári starostlivo sledovali celý priebeh tehotenstva a napokon dospeli k záveru, že bude potrebný cisársky rez. Všetko ale prebehlo úplne v poriadku.

Rovnakou cestou prišiel na svet aj malý Harvey. Následne sa Lauren rozhodla pre zavedenie antikoncepčného implantátu. "Nemohla som brať tabletky, tie mi spôsobujú migrény," povedala. Po troch týždňoch od zavedenia ale prišiel šok - Lauren bola opäť tehotná. "Keď mi lekár oznámil, že čakám dvojičky, nemohla som tomu uveriť". Dvojčatá majú teraz 15 mesiacov a sú zdravé a šťastné. "Po poslednom pôrode som si nechala odstrániť vajcovody," dodala na záver.