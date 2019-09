Prípad popravy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27) polícia uzavrela: Čo znamená koniec vyšetrovania?!

Je to na konci. Presne po roku a pol od nechutnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) vyšetrovatelia ukončili vyšetrovanie.

V súčasnosti sú v prípade popravy obvinení piati ľudia, vrátane Mariána Kočnera (56), ktorý pritom sedí za mrežami za úplne iný trestný čin. Čo bude nasledovať? O tom, že vyšetrovateľ pristúpil k ukončeniu vyšetrovania, informoval obhajca Kočnera Marek Para. Obhajoba má teraz týždňovú lehotu na konci septembra na oboznámenie sa s výsledkami a celým spisom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Po ukončení tam môžu byť návrhy na doplnenie dokazovania, čo vyšetrovateľ zváži a prípadne doplní alebo odmietne a skončí to podaním návrhu prokurátorovi na podanie obžaloby na súd,“ hovorí bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek. Doplniť prípadné dôkazy majú právo obe strany sporu. „Polícia to buď zamietne ako neopodstatnený, resp. ako už vykonaný dôkaz, alebo ho prijme a vtedy to môže predĺžiť vyšetrovanie. Potom ho bude musieť vykonať znova a opätovne všetkých oboznámiť s dôkazom,“ dodal Šátek.

Prokurátori na poslednej tlačovej konferencii hovorili, že obžaloby by radi podali do skončenia trvania väzby štvorice obvinených, čo je na konci októbra. „Disponujeme informáciou, že prebieha oboznamovanie sa s výsledkami vyšetrovania,“ potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Obvinení sú okrem Kočnera ako objednávateľa aj jeho dlhoročná pravá ruka a priateľka Alena Zsuzsová (45), bývalý vojak Miroslav Marček a bývalý policajt Tomáš Szabó, ale aj podnikateľ Zoltán Andruskó. Rozruch naposledy vyvolalo priznanie Marčeka k samotnej vražde vnútri domu vo Veľkej Mači. Vyšetrovatelia pôvodne predpokladali, že strieľal Szabó.

Napokon však našli aj časť zbrane v rieke neďaleko Kolárova a podporovať túto verziu má aj vyšetrovací pokus, ktorý v Mači policajti robili. Nedávno tiež oznámili, že Andruskó ako spolupracujúci obvinený bude vytýčený na samostatné konanie a môže napokon vyviaznuť s nižším trestom. Dôležitým dôkazom v prípade je aj zaistená komunikácia Mariána Kočnera, ktorá má byť medzi dôkazmi.

Mama je spokojná

Mama Martiny Kušnírovej Zlatica hovorí, že má informáciu, že im dajú čítať spis. „Uvidíme, čo tam ešte je všetko, lebo aj tú Threemu a ľudí, ktorí tam sú, postupne odtajňujú. Musím sa na to pripraviť psychicky,“ povedala Novému Času. S prácou vyšetrovateľov je spokojná.

„Klobúk dolu pred nimi, robili si veľmi poctivo svoju prácu. Ja som im za to veľmi vďačná, lebo keby tam možno bol druhý tím a niekto iný, kto by to viedol okrem pána Juhása, tak ktovie, ako by to dopadlo. Ja som veľmi rada, že oni tam boli, dostali ten prípad a vyšetrili to, lebo zo začiatku som bola skeptická. Myslela som si, že to bude trvať roky,“ dodala Kušnírová.

Miľníky v prípade

21. február 2018 - Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači

2. marec 2018 - začali sa smútočné pochody a prvé demonštrácie, ktoré viedli až k rekonštrukcii vlády a koncu Fica s Kaliňákom

22. marec 2018 - k moci sa dostal Peter Pellegrini, jeho šéfom však zostal Robert Fico

jún 2018 - Kočner ide do väzby v súvislosti so zmenkami, už sa z nej však doteraz nedostal na slobodu

27. september 2018 - policajti vo veľkej razii zadržali štyri osoby, ktoré obvinili v prípade vraždy

14. marca 2019 - Kočnera obvinili aj v prípade vraždy novinára ako objednávateľa

11. apríla 2019 - jeden z obvinených Marček povedal, že strieľal on. Pôvodne predpokladali, že vraždil jeho bratranec Tomáš Szabó

19. augusta 2019 - prokurátori na tlačovke oznamujú, že chcú ukončiť vyšetrovanie do konca októbra

23. septembra 2019 – vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie a obe strany sporu sa oboznamujú s výsledkami

Kto je obvinený v prípade

Zoltán Andruskó Otvoriť galériu Zoltán Andruskó Zdroj: anc

- sprostredkovateľ, ktorý spolupracuje s políciou

Miroslav Marček Otvoriť galériu Miroslav Marček Zdroj: anc

- strelec, ktorý sa priznal vyšetrovateľom

Alena Zsuzsová Otvoriť galériu Alena Zsuzsová Zdroj: tv markíza

- sprostredkovateľka vraždy, priateľka kočnera

Tomáš Szabó Otvoriť galériu Tomáš Szabo Zdroj: anc

- šofér, ktorý mal byť pri dome v čase vraždy

Marián Kočner Otvoriť galériu Marián Kočner Zdroj: anc

- obvinený z objednávky vraždy