Brejčák zasadil úder spoluhráčovi z reprezentácie: Posmešky z mŕtvej mamy!

Úder pod pás. V šlágri 5. kola hokejovej Tipsport Ligy Slovan - Banská Bystrica (1:3) ho zasadil hosťujúci obranca Ján Brejčák (30) domácemu útočníkovi Tomášovi Zigovi (27).

V záverečnej tretine po ich tvrdšom súboji Brejčák si robil posmešky zo Zigovej mamy Miriam († 46), ktorá v apríli 2017 tragicky zahynula.

Chlapské súboje k hokeju patria a často vyústia do pästných výmen, ku ktorým sa hráči vyhecujú slovnými prestrelkami. Tie plynú zo zdravej športovej konkurencie a z emócií, no hokejisti by mali dodržiavať potrebnú mieru človečiny. V nedeľu večer sa to nepodarilo obrancovi Banskej Bystrice Jánovi Brejčákovi, ktorý už konal poriadne cez čiaru. Podľa viacerých aktérov stretnutia zaútočil na svojho spoluhráča z reprezentácie Tomáša Ziga posmeškami o jeho matke, ktorá počas play-off Tipsport Ligy 2016/2017 spáchala samovraždu. Šokovaný a nahnevaný Zigo si to chcel s Brejčákom hneď vybaviť na ľade, no rozhodcovia ho odviedli na trestnú lavicu a následne ho poslali predčasne do kabíny, kde sa so slzami v očiach spamätával z nepríjemnej situácie. „To, čo povedal Tomášovi, je neospravedlniteľné a cez čiaru! To sa nerobí,“ reagoval tréner Slovana Roman Stantien.

Ján Brejčák si bol po zápase vedomý svojej viny. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať, vyriešim si to s ním osobne. Porozprávame sa ako chlapi a kamaráti. Boli tam emócie a za to, čo som mu povedal, sa mu hlboko ospravedlňujem,“ povedal pre sport.sk Brejčák. Dotknutý Tomáš Zigo by chcel najradšej na celú vec čo najskôr zabudnúť, čo však bude ťažké. Ešte ani včera sa k tomu nechcel vracať. „Napíšte Brejčákovi. Prepáčte, ja k tomu nemám čo povedať,“ reagoval pre Nový Čas útočník Slovana.

Vedenie HC 05 Banská Bystrica, incident odsúdilo. „Svoje konanie si Ján Brejčák uvedomil až po reakcii Tomáša Ziga. Nášho hráča táto situácia samozrejme mrzí a za svoje správanie sa ihneď po zápase Tomášovi ospravedlnil. Samozrejme, klub takéto správanie ostro odsudzuje," píše sa vo vyhlásení HC 05.

Bývalý tvrdý muž: Už sa to nedá vziať späť

Obranca Lukáš Bambúch (37) patril počas kariéry medzi najtrestanejších hráčov ligy, nebál sa zhodiť rukavice a vypočul si aj provokácie. „Sú tam obrovské emócie a človek z úst vypustí aj to, čo by nikdy nepovedal. Bohužiaľ, potom sa to už nedá zobrať späť. To sa stalo zrejme aj Janovi Brejčákovi. Verím, že to už stokrát oľutoval. Poznám ho osobne a aj Tomáša. Dúfam, že si to vyrozprávajú, aj keď to bude ťažké,“ zamyslel sa Bambúch.