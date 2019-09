Aké sú očakávania známych rodičov od zdravotnej poisťovne?

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie.

A rovnako sa rozhoduje aj pri výbere zdravotnej poisťovne. Toto nám prezradili známi rodičia, ktorí poistili svoje deti v Dôvere.

Filip Tůma, herec

Mary Bartalos, herečka

Svoje deti som sa rozhodol poistiť v Dôvere, pretože som tam poistený aj ja. Prišlo mi to logické, mať všetkých na jednom mieste. So zdravotnou poisťovňou zväčša nebývajú problémy, kým len platíte poistenie. Ak potrebujete niečo od poisťovne, začína to byt zaujímavé. Zatiaľ sme neboli v takej situácii, ale verím, že ak náhodou niekedy budeme, Dôvera moju dôveru nesklame.

Thomas Puskailer, spevák

Zdravotná poisťovňa by mala by poskytovať istotu, pomoc a podporu, presne ako životný partner. Svojej poisťovni musí človek dôverovať a preto je veľmi podstatné ako poisťovňa komunikuje a ako sa o svojich poistencov stará. Som rada, že nám Dôvera tento základ poskytuje a my na oplátku svoju spokojnosť dáme radi najavo.

Martina Kohlová, reprezentantka Slovenska v rýchlostnej kanoistike

Keď sa niečo stane, komunikácia so zdravotnou poisťovňou má byť jednoduchá, rýchla a spoľahlivá. S Dôverou sme v tomto ohľade veľmi spokojní. Odkedy žijeme na Slovensku, vždy pomohla pokiaľ išlo o naše zdravie, takže automaticky chceme, aby aj náš syn Noah mal tú najlepšiu zdravotnú poisťovňu. Všetko funguje perfektne od momentu, keď sa narodil.

Zdravotná poisťovňa má predovšetkým odbremeniť od starostí v čase, keď mám ja alebo niekto z rodiny nejaký zdravotný problém. Má mi poskytnúť viac ako iné zdravotné poisťovne, aby som sa cítila bezpečne a spokojne. Manžel a ja sme poistení v Dôvere veľa rokov a obaja sme spokojní. Tak sme ani nerozmýšľali nad tým, že by sme naše deti poistili niekde inde.

Už len týždeň zostáva na zmenu zdravotnej poisťovne. Ak nestíhate zájsť do pobočky, dá sa to vybaviť online prihláškou.