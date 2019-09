Šokujúce správy z tábora belasých: Slovan bude bez fanúšikov aj v ďalšom zápase

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú aj druhý domáci zápas v K-skupine Európskej ligy proti Wolverhamptonom Wanderers (24. októbra) bez prítomnosti divákov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Klub navyše musí zaplatiť pokutu 50.000 eur. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala úradujúceho slovenského majstra za xenofóbne správanie jeho fanúšikov v prvom dueli play off EL s PAOK Solún (1:0).

UEFA potrestala Slovan za pokrik fanúšikov, ktorý smerovali v zápase s PAOK ku gréckym hráčom a priaznivcom. Podľa rozhodnutia UEFA je tento pokrik diskriminujúci voči Rómom a správanie fanúšikov bolo označené ako xenofóbne. "Belasí" teraz čakajú na rozhodnutie UEFA vo veci odvolania klubu.

Vedenie ŠK Slovan takisto informovalo o rozhodnutí odvolacej komisie UEFA za správanie fanúšikov počas odvetného zápasu 1. predkola Ligy majstrov na ihrisku Sutjesky Nikšič a domáceho duelu 2. predkola Európskej ligy s KF Feronikeli. Odvolacia komisia zmenila rozhodnutie Kontrolného, etického a disciplinárneho orgánu UEFA (CEDB) v prospech slovenského šampióna. Pôvodne klub dostal trest odohrať dva domáce zápasy v pohárovej Európe bez divákov, pričom druhý bol podmienečný na jeden rok, navyše klub inkasoval pokutu vo výške 50.000 eur.

Predstaviteľom Slovana sa podarilo v odvolaní zmeniť charakter trestu a zrušiť podmienku na druhý zápas. Klub dostal dištanc za rasistické prejavy v spomínaných zápasoch, špecifikoval ich na svojej webstránke.

Slovan si odpykal tento trest vo štvrtkovom úvodnom dueli v K-skupine EL s tureckým Besiktasom Istanbul (4:2). Hľadisko na Tehelnom poli však nezívalo prázdnotou, Slovanistom vytvorilo výbornú atmosféru asi 6000 detí zo škôl či futbalových klubov z celého Slovenska, keďže na základe pravidiel UEFA mohol klub na stretnutie za zatvorenými dverami pozvať na tribúny deti do 14 rokov. Babrák Karius hviezdil aj na Tehelnom poli: Prvý gól Slovanu daroval

"Rozhodnutia o odohratí zápasov bez divákov nás netešia, ale prostredníctvom odvolaní sme vyvinuli maximálne úsilie na ich zmiernenie a zmenu, čo sa napokon v prvej veci vďaka kvalitnej práci nášho advokáta čiastočne podarilo. Akékoľvek konečné rozhodnutia o treste musíme však prijať ako fakt a ani klubu, fanúšikom a taktiež atmosfére v mužstve by nepomohli komentáre o tom, či je trest adekvátny alebo nie," uviedol klub vo svojom vyhlásení. "Musíme si uvedomiť, že v rámci UEFA sú akékoľvek rasistické, homofóbne či nenávistné prejavy najzávažnejším prečinom a sú veľmi tvrdo trestané. Takže ak sa zopakujú podobné prejavy, ktoré sme vyššie spomínali, opäť by sa stalo, že by sme v skupinovej fáze hrali zápasy bez divákov. Fanúšikov vyzývame, aby rešpektovali pravidlá UEFA a v prípade, že s nimi majú problém, aby nenavštevovali tieto zápasy, pretože klub i ostatní fanúšikovia na týchto jednotlivcov opäť kruto doplatia. Klub zároveň informuje, že v prípade, ak by sa akýkoľvek podobný prejav zopakoval, bude nekompromisne postupovať v rámci všetkých legislatívnych možností."