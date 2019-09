Víťazstvo nad rivalom vo veľkom štýle: Slovan zdolal Duklu Trenčín rozdielom triedy!

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:0

Trenčania si zahrali dvojminútovú presilovú hru pri vylúčení Hudeca a Matouška. Hoci domáci si dokázali vytvoriť pred brankárom Brustom tlak, nedokázali puk prepasírovať za jeho chrbát. Trest prišiel v 12. minúte. Puliš v brejku prihral Abdulovi, ktorý zblízka prekonal Valenta. O dve minúty nevyužil zaváhanie obrany Trenčína Žitný, ktorý zostal pred bránkoviskom osamotený. Oklamal aj brankára, ale nemal čas na to, aby puk zasunul do siete. V 16. minúte Zigo ani na dvakrát nedopravil puk do siete, hoci už mal Valenta položeného na ľade.

"Belasí" veľmi dobre vstúpili do druhej tretiny. Pri brejku troch na jedného Abdulova prihrávka nenašla Pulišovu hokejku. O chvíľu neskôr Zigo z ideálnej pozície rozozvučal konštrukciu domácej bránky. V 23. minúte trafil Kukumberg do Valenta.Pri Sersenovom vylúčení mal paradoxne najväčšiu šancu slovanista Urbánek, ktorý však samostatný nájazd nepremenil. Za Valentom sa rozozvučala žŕdka aj v 34. minúte po zakončení Kukumberga.V tretej časti hneď prvé striedanie Trenčanov naznačilo snahu o zlepšenie, no okrem strely Bartoviča so Štachom nič neprinieslo. Na opačnej strane klziska mohol už definitívne rozhodnúť Zigo, no sám pred Valentom neuspel. Rovnako o chvíľu pochodil aj Matoušek. Bratislavský Slovan s prehľadom stretnutie kontroloval.Bratislavský tím si napokon odviezol z Trenčína všetky body.

HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 12. Abdul (Puliš), 25. Vandas (Bačik), 57. Zigo (Vandas, Bačik). Rozhodovali: Stano, Štefík - Kacej, J. Konc ml., vylúčení: 7:6, navyše: Sládok (Trenčín) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané).