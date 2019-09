Primátor Žiliny sa odmieta voziť v luxusnom aute po predchodcovi: Za koľko núkajú Chomovu audinu?

Luxusné, ale nechcené. Čierna limuzína Audi A8, ktorú používal bývalý primátor Žiliny Igor Choma (55), stojí ohrdnutá už takmer rok v garáži.

Nový primátor Peter Fiabáne (56) vyhlásil, že takýto luxus vo svojej pozícii nepotrebuje, nikdy s kúpou tohto auta nesúhlasil a na cesty mu, ako primátorovi, stačí Škoda Superb. Limuzína je teraz na predaj a čoskoro zverejnia aj inzeráty. Nie je to tak dávno, čo sa na luxusnom vozidle po bývalom županovi Jurajovi Blanárovi odmietla voziť novozvolená županka Erika Jurinová a už je to tu znovu. Tentokrát sa na luxusnom aute po smeráckom predchodcovi odmieta voziť primátor Žiliny Peter Fiabáne (56).

„Vtedy pri kúpe som sa pri hlasovaní zdržal, pretože si síce myslím, že primátor by mal mať bezpečné auto, ale Audi A8 v tej výbave som vnímal ako zbytočný luxus. Pre mňa je to auto jednoducho symbolom luxusu a ak som kedysi nehlasoval za jeho kúpu, nemal by som si do neho sadnúť. Ak by som to urobil, tak vám garantujem, že niektorí poslanci by si ma odfotili a niekoľko mesiacov by ma hejtovali na Facebooku,“ vyjadril sa Fiabáne na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na služobné cesty používa Škodu Superb.

Podľa poslanca Denisa Cádera je limuzína bezpečná, je škoda ju predávať a za súčasnej situácie mesto na tom skôr prerobí ako zarobí. V čase kúpy zastupiteľstvo schválilo na nákup nového auta 80-tisíc eur a poslanci ho kúpili v následnom výberovom konaní ako jazdené. „Kúpili sme ho za necelých 69-tisíc eur, v tom čase stálo také isté 130-tisíc eur. Už vtedy bolo vo veľmi dobrej výbave a kondícii a predpokladám, že je to tak aj dnes,“ vyjadril sa pre Nový Čas exprimátor Žiliny Igor Choma.

„Neviem posúdiť, ako sa auto dnes využíva a koľko na ňom pán primátor nabehal. Ale určite ho využíval, aj ja osobne som videl auto na cestách v meste,“ dodáva Choma s tým, že ak bude auto predané za nižšiu cenu, akou bude cena novonadobudnutého auta, tak to stráca zmysel a práve takto dôjde podľa neho k plytvaniu verejnými financiami.

Tie budú podľa neho schované za úmysel mať nové auto s nižšími prevádzkovými nákladmi. „Ale možno predbieham a primátor si kúpi nové auto za peniaze utŕžené za predaj toho súčasného bez doplatku,“ dodáva. Mesto v rámci predaja audiny zverejní inzerát a na zasadnutí zastupiteľstva vyberie zo záujemcov najvhodnejšiu ponuku. Minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta je určená znaleckým posudkom - 30 670 €.

Audi A8 Long 3.0 TDI V6 quattro

- Počet najazdených kilometrov teraz: 141 460

- Rok výroby: 2015

- Objem nádrže: 82 litrov

- Spotreba: 7,3 l/100 km

- Prevodovka: osemstupňový automat

- Motor: diesel TDI, objem 3,0 litra, výkon 190 kW (255 koní)

- Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: 5,9 s

