Samkova († 7) zúfalá rodina chce poznať pravdu: Prečo po 4 dňoch v nemocnici zomrel?

Malý Samko († 7) z Jakubian (okr. Stará Ľubovňa) roky zápasil s metabolickou poruchou. Stačila bežná choroba a v tele chlapčeka sa začala tvoriť život ohrozujúca látka.

Pred dvomi rokmi prekonal kómu a rodina si myslela, že najhoršie je už za nimi. Netušili, že jeho nedávny silný kašeľ bude predzvesťou veľkého nešťastia. Usmievavý chlapček zomrel po 4 dňoch v nemocnici. Nešťastní blízki tvrdia, že počas boja o jeho život zažili len neochotu zdravotníckeho personálu. Na kolenách prosili, aby dieťa previezli vrtuľníkom do Bratislavy, v čom videli jedinú spásu. Márne... Prípadom sa zaoberá polícia. Otvoriť galériu Nešťastná rodina (zľava): Samkov dedko Ladislav (55), matka Darina (31) a babka Darina (52) sa chcú dozvedieť pravdu. Zdroj: Patrik Struk

Aj malé podlomenie zdravia stačilo k tomu, že v Samkovej krvi sa začal nadmerne tvoriť amoniak. „Bol nachladený, mal zapálené hrdlo, a tak mu ošetrujúca lekárka predpísala sirup a nosné kvapky. Videla som, že je ospalý a slabý. Jeden deň sme počkali, či mu lieky zaberú,” hovorí so slzami v očiach Samkova mama Darina. Na ďalší deň sa zdravotný stav jej milovaného synčeka zhoršil.

Okamžite sa vybrali do nemocnice v Starej Ľubovni s obavami, či mu opäť nestúpol amoniak v krvi, čo neskôr lekári aj potvrdili. „Mal vysoké teploty. Dali mu infúziu, no doktorke sme hovorili, že potrebuje glukózu. Vieme to zo skúseností, tak ho v podobných prípadoch liečili aj v Bratislave, kam chodil na pravidelné kontroly,” opisuje nešťastná Darina.

Prosili na kolenách

Keďže sa chlapčekov stav nezlepšil, podpísali reverz a odviezli ho do popradskej nemocnice. „Primárku sme tam na kolenách prosili, aby ho previezli do Bratislavy, kde sú na túto chorobu najlepší experti,” plače Samkova mama. Podľa nej lekárka z hlavného mesta už bola na príchod malého pacienta pripravená. Primárka ich však ubezpečovala, že transport nie je nevyhnutný.

„Vraj v Bratislave urobia to isté, čo by urobili v Poprade. Samka sme teda nechali tam,” dodala mama s tým, že na ľubovniansku lekárku podali trestné oznámenie pre zanedbanie starostlivosti. O štyri dni neskôr, v piatok 13. septembra, sa rodina dozvedela najhoršiu správu v živote: ich milovaný Samko v nemocnici zomrel. „Dodnes nevieme, čo sa presne stalo, chceme len spravodlivosť. Budeme bojovať o to, aby sme sa dozvedeli pravdu,” uviedla skormútená rodina.

Neliečiteľne chorý

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Zároveň nariadil vykonať prehliadku a pitvu tela pre stanovenie presnej príčiny smrti. K prípadu sa za Ľubovniansku nemocnicu vyjadril jej riaditeľ Peter Bizovský.

Otvoriť galériu Samkova mama podala na lekárku v ľubovnianskej nemocnici trestné oznámenie. Zdroj: Patrik Struk „Medzi úmrtím dieťaťa a poskytnutím zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici nie je žiadna príčinná súvislosť. Pacient trpel vrodenou, geneticky podmienenou metabolickou poruchou. Dôsledkom tohto ochorenia je vážne postihnutie energetického metabolizmu organizmu, čo limituje výkonnosť organizmu ako celku a tiež jednotlivých orgánov a systémov,” vyjadril sa Bizovský s tým, že ochorenie nie je v súčasnosti liečiteľné a liečba je len symptomatická.

Podľa riaditeľa ho na detskom oddelení hospitalizovali až 37-krát. „Keďže dieťa zomrelo v inom zdravotníckom zariadení, nepoznáme konkrétne príčiny jeho úmrtia,” dodal Bizovský. Popradská nemocnica sa k prípadu nevyjadruje. „V danej veci je vedené trestné konanie. Nemocnica Poprad, a. s., sa preto nebude v tejto otázke vyjadrovať,” uviedol generálny riaditeľ nemocnice Peter Petruš.