Pozostalí sú v šoku z rozsudku za výbuch vo VOP Nováky: Za smrť týchto ľudí nejde nikto do basy!

Skončilo sa to veľkým šokom pre pozostalých. Obžalovaní z explózie výbušných látok vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky v marci 2007 si v piatok vypočuli rozsudky.

Tresty, ktoré štvorici obžalovaných súd vymeral, zdvihol príbuzných obetí zo stoličiek. Po vynesení rozsudkov sa v súdnej sieni strhol nespokojný ruch a krik. Rodiny obetí hovoria o škandále.

Neuveriteľných 12,5 roka od dosiaľ najväčšej priemyselnej trágedie na Slovensku, pri ktorej zahynulo 8 ľudí a 37 bolo zranených, vyriekol súd ortieľ nad štvoricou obžalovaných. Za mreže však neposlal ani jedného z nich. Bývalý generálny riaditeľ VOP Jozef Berák (63) a bývalý výrobný riaditeľ VOP Ján Lauro (56) vyfasovali podmienky.

Bývalého technického riaditeľa VOP Jána Lasaba (62) a bývalého bezpečnostného technika VOP Jozefa Oršulu (43) súd oslobodil. Piaty obžalovaný, Eduard Balúch († 75), sa rozsudku nedožil, zomrel v roku 2017. Podľa samosudkyne Okresného súdu mal významný podiel na tragédii aj vlastník podniku, ktorý ale na lavici obžalovaných nesedel.

Mrazivé ticho v súdnej sieni po vynesení rozsudku vystriedali emócie. „Moje nevinné dieťa prišlo o život, prajem každému z vás, aby aj vaše dieťa prišlo o život, nech cítite tú bolesť,“ kričali príbuzní obetí na štvoricu obžalovaných po tom, čo opúšťali pojednávaciu miestnosť. Ján Lauro sa smerom k nim zmohol len na ospravedlňujúcu vetu: „Radšej by som tam bol miesto nich.“

Pozostalí: Je to škandál

Prokurátor sa proti trestom odvolal. „Vzhľadom k závažným porušeniam a ľahostajnosti, nemôžem sa stotožniť s podmienečnými trestami, a preto som podal odvolanie v ich neprospech, čo do výroku o treste. Pokiaľ ide o oslobodzujúcu časť rozsudku, tak som jednoznačne toho názoru, že vzhľadom k ich postaveniu, títo mali rovnakú povinnosť zabrániť tragédii,“ vyjadril sa prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne Ronald Kutiš.

Pozostalí obetí výbuchu vo VOP hovoria o škandále. „Je to hrozné, vyše 12 rokov sme čakali na rozhodnutie súdu, je to hanba,“ neskrývali rozčarovanie Jozef a Mária Vidovci, rodičia jednej z obetí. „Osem ľudí tam zomrelo, desiatky zranených, miliónová škoda a oni dostanú podmienky a dvoch ešte oslobodia. Je to úplne na hlavu,“ pokračoval Vida.

„Po vynesení rozsudku ma zalial studený pot. Všetci, ale aj prokurátor, sme očakávali, že obžalovaní budú potrestaní. Stačí ukradnúť kukuricu a vinník dostane tvrdý trest. Ako je toto možné?! Sme z toho rozhorčení,“ netajil zlosť Jozef Kováč, manžel jednej z obetí.