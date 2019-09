Björn z kapely ABBA: Po 42 rokoch v tom istom kostýme

Ruku na srdce, páni! Komu z vás by po 42 rokoch stále sedel svadobný či maturitný oblek? Björn z kapely ABBA sa bez problémov zmestí do kostýmu z roku 1977.

Björn Ulvaeus (74) bol hlavnou hviezdou párty Mamma mia! v Londýne. Prišiel síce v sivom obleku, ale pri vystúpení sa prezliekol do ikonického bieleho kostýmu so zlatými ozdobami. Ten nosil počas najväčšej slávy švédskej skupiny ABBA. Naposledy ho mal na sebe v roku 1977 počas turné v Austrálii. Párty Mamma mia! je Björnovým projektom. Trvá štyri hodiny a pozostáva z muzikálu, gréckej večere a diskotéky ABBA. V Štokholme šou bežala štyri roky a teraz ju Björn spustil aj v Londýne. Nie je to však lacná záležitosť, cena lístkov sa začína od 171 eur.

Bjorn Ulvaeus (74) bol hlavnou hviezdou párty Mamma mia! v Londýne. Prišiel síce v sivom obleku, ale pri vystúpení sa prezliekol do ikonického bieleho kostýmu so zlatými ozdobami. Ten nosil počas najväčšej slávy švédskej skupiny ABBA. Naposledy ho mal na sebe v roku 1977 počas turné v Austrálii. Párty Mamma mia! je Bjornovým projektom. Trvá štyri hodiny a pozostáva z muzikálu, gréckej večere a diskotéky ABBA. V Štokholme šou bežala štyri roky a teraz ju Bjorn spustil aj v Londýne. Nie je to však lacná záležitosť, cena lístkov sa začína od 171 eur.