Vystresovanú Zdenku z Česko Slovensko má talent ratovali pred očami jej synčeka: Kolaps v zákulisí

Nikdy sa nevzdávať! To je motto sympatickej Zdenky Medveďovej (33) z Veľkého Krtíša, ktorá sa dnes večer objaví v jojkárskej obľúbenej šou Česko Slovensko má talent.

Mladá mamička dvoch synov si toho v živote preskákala už veľa, čo sa odrážalo v jej smutných očiach, ktoré si hneď všimol porotca Jaro Slávik (45). Dôvodom však neboli len problémy, ktorými brunetka prechádza, ale aj náhle zhoršenie jej zdravotného stavu priamo v zákulisí. Zdenka, ktorú do súťaže prihlásil syn Maxim (12), vyšla na pódium bledá a roztrasená, čo neuniklo pozornému oku poroty, najmä Slávikovi, ktorí na mladej žene videl, že nie je vo svojej koži. Nádejná speváčka zatĺkať nemohla a porote priznala, že sa necíti dobre. „Mala som astmatický záchvat,“ povedala mladá žena, ktorú museli v zákulisí ratovať záchranári len pár minút pred jej dlho očakávaným vystúpením, čo potvrdila aj samotná televízia.

„K súťažiacej boli privolaní záchranári, ktorí jej okamžite poskytli prvú pomoc, po ktorej sa jej uľavilo,“ uviedla PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková. Po tom, čo jej lekár zaviedol intravenóznu injekciu, sa dala Zdenka ako-tak dokopy a výrazne oslabená sa nakoniec postavila na pódium. Navyše po dlhých desiatich rokoch. „Spev pre mňa znamenal cestu, bol to zmysel môjho života, ale vplyvom okolností, ktoré sa stali v mojom živote, som prestala spievať, nedalo sa,“ šokovala speváčka, ktorú v zákulisí podporoval jej starší syn Maxim.

Boj o syna

Zdenka nakoniec zaspievala nádherne, čo ocenila aj samotná porota. Na tvári mladej ženy sa objavil letmý úsmev, ktorý na nej tak často nebadať. A dôvodom je podľa jej slov predovšetkým jej druhý synček Viktor (8), ktorý žije v zahraničí. „Keby som v tejto súťaži vyhrala 50-tisíc eur, zabojovala by som o Viktora, aby sme ho dostali naspäť. Žije v Španielsku a my tu. S expartnerom máme problémy, ale nebudem to konkretizovať, aby som ho vôbec mohla stretávať,“ uzavrela smutne Zdenka, ktorá sa s neprítomnosťou druhého syna po svojom boku nevie zmieriť.