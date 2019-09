Modelka Andrea Verešová otvorene: Prečo už kašlem na právo

Na právo nemá ani pomyslenie! Modelka Andrea Verešová (39) už desaťročia vyráža dych dokonalou postavou a keď sa zjaví na móle, divákom padá sánka.

Okrem toho je však aj vyštudovanou právničkou a právnikom je aj jej manžel Daniel Volopich (52). Novému Času prezradila, prečo sa radšej venuje módnemu biznisu a svet zákonov a paragrafov dobrovoľne ignoruje.

Andrea Verešová je doma na slovenských aj zahraničných mólach už od ranej mladosti a ozdobila už titulky mnohých módnych časopisov. Zároveň má v šuplíku vysokoškolský diplom z práva, na ten sa však momentálne práši. „V módnom priemysle pracujem už dlhé roky.

Takže dostať sa teraz znovu do kancelárie a sedieť hodiny nad zákonníkmi a žalobami by asi bolo pre mňa trochu náročné. Trvalo by mi to nejaký čas sa do toho zase dostať,“ povedala Novému Času modelka, ktorá má neustále nabitý modelkovský diár. „Som rada, že ma stále vyhľadávajú klienti a návrhári a môžem robiť to, čo ma baví. Je to už pre mňa tak trochu rutinou,“ uzavrela spokojne jedna z najkrajších Sloveniek. Ako nedávno uviedla v jednom z rozhovorov, ešte pred piatimi rokmi pracovala na pol úväzku ako koncipientka, no s touto prácou už skončila.