Slovanisti si víťazstvom pomohli aj finančne: Čo prerobili na vstupnom, vydreli za výhru

Mešec, zatras sa! Víťazstvo futbalistov ŠK Slovan Bratislava v úvodnom zápase skupinovej fázy Európskej ligy nad Besiktasom Istanbul prinieslo aj nemalé finančné prostriedky, ktoré obohatia tímovú pokladnicu belasých.

To, čo vedenie prerobilo na vstupnom a bufetoch (približne 600-tisíc eur) pre trest od UEFA, pokryje suma, ktorú Slovan zinkasoval za výhru.

Slovanisti mali už pred štartom hlavnej súťaže istotu zárobku vo výške 3,74 milióna eur. Bratislavčania si zarobili 280-tisíc eur za participáciu v úvodnom predkole Ligy majstrov, právo na ďalších 260-tisíc získali vďaka účasti v druhom predkole Európskej ligy a vystúpenia v treťom predkole rovnakej súťaže im priniesli 280-tisíc.

Vďaka úspechu v play-off EL proti gréckemu PAOK Solún si zabezpečili postup do skupinovej fázy a s tým spojenú prémiu 2,92 milióna eur. Slovan môže v základnej skupine pridať do rozpočtu až 4,42 milióna eur. To však len v prípade, ak by zvíťazil vo všetkých šiestich dueloch a skončil v tabuľke na prvom mieste.

Takto sa sypú milióny do pokladnice:

Zárobok v EL pred zápasom: 3,74 mil. eur

Zárobok za výhru s Beșiktașom: 570-tis. eur

Zárobky v EL spolu: 4,31 mil. eur

Maximálny možný zárobok v skupine: 4,42 mil. eur

Na vstupnom a bufetoch prerobili: 600-tis. eur