Fanúšikovia nebudú nadšení! Koncert Madonny si už tak ľahko nenakrútia ani neodfotia

Fanúšikovia mieriaci na niektorý z koncertov popovej kráľovnej, ktorá v rámci Európy vystúpi len v troch metropolách, môžu zabudnúť na to, že si v hudobnej aréne zaobstarajú fotky či videá.

Madonna totiž zakázala používanie telefónov či akýchkoľvek iných zariadení na vytváranie audiovizuálnych záznamov. Každý fanúšik musí pri vchode uzamknúť mobil do špeciálneho puzdra. Všetci návštevníci koncertu budú pred vstupom do haly vyzvaní, aby svoje zariadenia uzamkli do puzdier Yondr, ktoré možno otvoriť len pri špeciálnych pultoch pri odchode z haly.

Majiteľ mobilu teda dostane penové puzdro, do ktorého ho pred ochrankou uzamkne, až potom bude vpustený do koncertnej sály. Mobil aj s obalom môže mať v ruke.

Madonna koncertuje od 17. septembra v New Yorku, kde má celkom sedemnásť vystúpení, v októbri sa presunie do Chicaga, v novembri ju čakajú koncerty v San Franciscu, Las Vegas a Los Angeles. V decembri zamieri na východ do Bostonu, Philadelphie a na Maime. V januári začne európsku časť turné v Lisabone, potom sa presunie do Londýna, kde plánuje na koniec januára a väčšinu februára pätnásť vystúpení. Potom sa presunie do Paríža, kde až do začiatku marca odohrá štrnásť koncertov.