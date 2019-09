Odvolanie šéfa činohry SND Vajdičku: Nahnevaní herci sa nevzdávajú, výzva pre ministerku Laššákovú

Časť Činohry SND nesúhlasiaca s odvolaním jej predošlého šéfa Michala Vajdičku žiada ministerku kultúry o stretnutie a riešenie situácie v divadle.

Ľubicu Laššákovú na to vyzýva väčšina hereckého zboru a ďalší členovia Činohry Slovenského národného divadla (SND), ktorí sú proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa SND Vladimíra Antalu odvolať Vajdičku v úvode 100. sezóny. S ministerkou chcú hovoriť aj o „spôsobe voľby generálneho riaditeľa, ktorá musí zahŕňať verejnú prezentáciu jeho koncepcie“. „Ministerka kultúry pri využití zákonnej možnosti priameho menovania Vladimíra Antalu za generálneho riaditeľa SND uviedla, že tým preberá priamu zodpovednosť za výber generálneho riaditeľa, a teda následne chod a fungovanie SND,“ uvádza sa v Stanovisku zástupcov Činohry SND, ktoré agentúre SITA poskytli Stanislav Krajči a Nina Vidovencová za platformu Stojíme pri kultúre. Stanovisko vzniklo po stretnutiach zástupcov Činohry SND s Antalom 6., 10. a 17. septembra venovaným situácii po odvolaní riaditeľa činohry.

Protestujúca časť Činohry SND pripomína, že v zahraničí sa generálni riaditelia veľkých divadelných scén vyberajú niekoľkými overenými spôsobmi, a to konkurzom, medzinárodným výberovým konaním alebo verejným vypočutím radou odborníkov. „Predloženie koncepcie a jej verejná prezentácia pred výberovou komisiou zostavenou z odborníkov, je kľúčovým prvkom transparentných demokratických procesov,“ upozorňujú.Antala odvolal 3. septembra z funkcie Vajdičku a o deň na to, 4. septembra vymenoval za riaditeľa Činohry SND jej bývalého dramaturga Petra Kováča. Ako dôvody SND uviedlo nezvládnutie manažérskych povinností. “V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení.," zdôvodnilo SND. Divadelný režisér a odvolaný šéf činohry Vajdička v reakcii pre SITA priznal, že patrí medzi kritikov ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a Antalu. Predpokladal preto, že jeho odvolanie príde, nečakal však, že to bude na začiatku novej divadelnej sezóny, čo je pre samotné divadlo, kontinuitu jeho tvorby nevýhodou. Zároveň dodal, že úpravy hracieho plánu boli pre zdravotné problémy členov činohry, ktoré však neboli natoľko závažné, aby museli byť práceneschopní.

V reakcii na odvolanie Vajdičku spísala veľká časť členov Činohry SND nesúhlasné vyhlásenie.Dôvody odvolania považujú za irelevantné. V aktuálnom stanovisku zdôrazňujú, že spôsob odvolania Vajdičku na začiatku jubilejnej 100. sezóny je nekoncepčným krokom generálneho riaditeľa. Zdôvodnenie „manažérskymi zlyhaniami odporuje faktom z kontraktu s Ministerstvom kultúry (MK) SR na rok 2018, keď mala Činohra SND odohrať 618 predstavení, avšak v skutočnosti odohrala 781 predstavení, a to v prvej polovici sezóny 485 a v druhej 296 predstavení,“ konkretizujú dôvody svojho nesúhlasu. Činohra SND tak podľa jej protestujúcej väčšiny hercov „bola plne spolusúčinná pri dodržiavaní zákonom stanoveného kontraktu s MK SR“. Antala podľa nich odvolal Vajdičku z postu riaditeľa Činohry SND „napriek tomu, že nadpolovičná väčšina jej hereckého súboru - 29 členiek a členov zo 43, teda dve tretiny, mu už pred divadelnými prázdninami písomne deklarovala svoj nesúhlas s takýmto krokom. Toto rozhodnutie nekonzultoval ani s expertnou radou vymenovanou samotnou ministerkou kultúry“. Odvolanie Vajdičku preto považujú za precedens, ktorý „potenciálne aj do budúcna umožní generálnemu riaditeľovi SND vykonávať nekoncepčné kroky a rozhodnutia pri riešení nekomunikácie vo vedení divadla. Takéto kroky môžu následne ovplyvniť aj fungovanie umeleckých súborov“.Činoherci napokon pripomínajú fakt, že odvolanie Vajdičku 4. septembra kritizoval aj štátny tajomník MK SR Konrád Rigó., ktorý „vytvára precedens, ktorý vo vyspelej demokratickej kultúrnej spoločnosti nemá miesto". MK SR v oficiálnom stanovisku 4. septembra uviedlo, že berie na vedomie personálne rozhodnutie generálneho riaditeľa SND Vladimíra Antalu. Personálne otázky sú podľa ministerstva výlučne v jeho kompetencii.

Rozhodnutie odvolať Vajdičku opiera Antala o to, že boli narušené „základné piliere riadenia“. Medzi tieto základné piliere radí dodržiavanie zákonov, pracovnú disciplínu a spoluprácu. „Keď dochádza k narušeniu týchto základných pilierov riadenia, spolupráca nefunguje, tak potom moje rozhodnutie je správne a stojím si za tým.povedal v pondelok 16. septembra na tlačovej besede k storočnici SND Antala. Pripustil, že to „mal určite urobiť skôr“, ale zároveň nechcel Vajdičku odvolať cez divadelné prázdniny, ale ani neskôr po začiatku sezóny.