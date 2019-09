Mladú ženu boleli zuby a spravila to, čo každý z nás: Na druhý deň jej z tela tiekla modrá krv!

Mladá žena to prehnala s liekmi proti bolesti. Na jej telo to malo nečakané dôsledky.

Američanku (25) z Long Islandu boleli zuby. Bolesti sa chcela zbaviť tak veľmi, že zjedla takmer celú škatuľku liekov a išla spať. Na jej telo to ale malo nečakané následky. Mladá žena sa ráno zobudila malátna, bolo jej zle a mala problémy s dýchaním. Jej koža a nechty mali modrú farbu. Išla preto na pohotovosť. Na prípad upozornil magazín New England Journal of Medicine.

Lekár na pohotovosti sa zhrozil, keď uvidel, že odoberaná krv z tepny má modrú farbu. Aj vďaka tomu však rozpoznal príčinu jej zdravotných problémov. Testy odhalili, že hladina kyslíka v jej krvi je len 67 percent, pričom normálna hodnota sa pohybuje medzi 95 až 100 percentami. Nedostatok kyslíka spôsobil práve liek proti bolesti s obsahom benzokaínu.

V tele Američanky sa tak naštartovala porucha známa ako methemoglobinémia. Je to stav, ktorom je v krvi zvýšená hladina methemoglobínu – zoxidovanej formy hemoglobínu. Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík ako je to pri hemoglobíne. Dochádza preto k neodkysličeniu tkanív, čo môže dokonca viesť až k poškodeniam orgánov, ba dokonca k smrti.

Lekári okamžite nasadili liek, ktorý pomáha kyslíku v krvi dostať sa do tkanív v celom tele. Žena dostala liek injekciou a počas niekoľkých minút sa jej stav rapídne zlepšil. Celú noc strávila v nemocnici a ráno ju lekári poslali domov s odporúčaním, aby zašla k zubárovi.