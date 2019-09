Legendárna Judi Dench vyvrátila dohady o konci kariéry: Dôchodok? Tak to ani náhodou!

Anglická herečka Judi Dench nemá v pláne odísť do dôchodku. Ako uviedla pre denník Daily Mirror, otázky o tom, či niekedy skončí s herectvom ju nudia.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Britská herečka vie presne, čo chce. "Do dôchodku odídete, aby ste mohli chodiť na vychádzky, maľovať či cestovať," vysvetlila 84-ročná umelkyňa s tým, že takéto veci má ona v náplni práce. "Mám prácu, do ktorej by som odišla do dôchodku," dodala s humorom.

Judith Olivia Dench je držiteľkou Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za snímku Zamilovaný Shakespeare (1998). Okrem toho má na konte 11 cien BAFTA vrátane Academy Fellowship, dve Screen Actors Guild Awards, tri Satellite Awards či dva Zlaté glóbusy.

Na Oscara ju okrem spomínaného Zamilovaného Shakespeara nominovali aj za výkony vo filmoch Pani Brownová (1997), Čokoláda (2000), Iris (2002), Show sa začína (2006), Zápisky o škandále (2006) a Philomena (2013). Známa je tiež ako M z bondoviek Zlaté oko (1996), Zajtrajšok nikdy nezomiera (1998), Jeden svet nestačí (2000), Dnes neumieraj (2003), Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008) a Skyfall (2012).

Predstavila sa napríklad aj v snímkach Hamlet (1996), Čaj s Mussolinim (1999), Pobrežné správy (2001), Pýcha a predsudok (2005), Nine (2009), Piráti Karibiku 4: V neznámych vodách (2011), Jana Eyrová (2011), Báječný hotel Marigold (2011), Druhý báječný hotel Marigold (2015), Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej (2016), Tulipánová horúčka (2017), Vražda v Orient exprese (2017) či Viktória a Abdul (2017).