Obrovské starosti o otca! Preruší Dominika Gottová vlastnú liečbu kvôli návšteve speváka?

Gottov zdravotný stav znepokojuje aj jeho najstaršiu dcéru. Dominika Gottová (46) síce nemôže priletieť do Česka, so slávnym otcom je denne v kontakte. Správy, ktoré dostáva však vôbec nie sú uspokojujúce!

Dcéra maestra Karla Gotta (80) sa lieči zo závislosti v ďalekom Fínsku, kde žije s partnerom, no nezabúda ani na otca bojujúceho s leukémiou. Kým jej vlastný stav sa začína zlepšovať, to isté nemožno povedať o otcovi Karlovi. "Mám sa dobre. Ale čo sa týka otca, mám obrovské starosti! Do Prahy zatiaľ nemôžem priletieť, ale som s ním v kontakte aspoň cez telefón," napísala českému denníku Blesk Dominika.

V jednom z telefonátov mala naliehať, aby Gott posilňoval svoje vyčerpané telo. "Otec musí jesť, aby mal energiu s chorobou bojovať, čo mu príliš nejde! Povedala som mu, aby to skúšal, že všetko bude dobré. A hlavne aby myslel pozitívne. Už sa veľmi teším, keď za ním opäť priletím," dodala.