Kozák si detskú kulisu na zápase náramne užíval: Musím ich pochváliť, boli tam emócie

Vstup Slovana Bratislava do skupinovej fázy Európskej ligy dopadol na výbornú. Belasí zdolali Besiktas Istanbul 4:2 a pripísali si tak prvé tri body v skupine K, v ktorej sa tak ocitli na prvej priečke.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Slovan pred hľadiskom, v ktorom ho pre trest od UEFA neustále sympaticky povzbudzovalo asi 5000 detí do 14 rokov, viedol po obrovskej chybe brankára hostí Lorisa Kariusa 1:0 vďaka Andražovi Šporarovi. Hostia ale do polčasu otočili z penalty Ademom Ljajičom a vlastným gólom kapitána Vasila Božikova. V druhom polčase vyrovnal svojim druhým gólom v stretnutí Šporar a v nadstavenom čase o vôbec prvom triumfe Slovana v skupine EL rozhodol striedajúci Marin Ljubičič a exportnou strelou prikrášlil o pár okamihov skóre aj Moha.

Ján Kozák ml., tréner Slovana: "Krásny zápas. Musím chlapcov pochváliť, odovzdali na ihrisku všetko. Emócie, ktoré tam boli, zažijete len na futbale. Bolo to nádherné a s úspešným koncom pre nás. Besiktas je veľkoklub, ktorý sem prišiel vyhrať. Chlapci si zaslúžia obdiv a rešpekt za to, čo ukázali na ihrisku. Aj pre mňa je to najväčšie víťazstvo. Musím pochváliť detičky, boli tam emócie. Boli sme smutní, že nemohli byť na štadióne diváci, ale tie deti by možno nikdy na takýto zápas neprišli. Prvý polčas bol z našej strany tiež výborný, hoci sme bránili v hlbšom bloku. Súper si až na penaltu nič nevypracoval. Naopak, my sme mali nebezpečné brejky. Druhý polčas sme chceli hrať vyššie. Striedania boli ovplyvnené zdravotnými problémami. A takto to vo futbale býva, že rozhodne hráč, ktorý nahradil zraneného. Takže by som to nepridával k môjmu umeniu, takto to vyšlo. Máme tri body a platí, že do každého ďalšieho zápasu pôjdeme s tým, aby sme potešili ľudí a zlepšovali sa. A ak sa dokážeme zlepšiť, prídu aj ďalšie body."

Dominik Greif, brankár Slovana: "Moje pocity sa ťažko opisujú. Bol to pre nás ťažký zápas z pohľadu psychiky. Súper má veľké meno, ale nebol o nič lepší. V záver sa mi podaril zákrok z kategórie "viac šťastia ako rozumu", ale vyšlo to. Záver bol o explózii eufórie. Som veľmi pyšný na mužstvo.