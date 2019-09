Môže sa naňho spoľahnúť: Zeman by zastavil stíhanie Babiša, ak by bolo obnovené

Prezident Miloš Zeman plánuje zastaviť prípadné stíhanie premiéra Andreja Babiša (ANO) v kauze dotácie na stavbu farmy Bocianie hniezdo, ak by bolo obnovené. Využil by takzvanú abolíciu. Dúfa ale v to, že to nebude potrebné. Povedal to vo štvrtok televízii Barrandov.

Prípadnú abolíciu podľa ústavy musí spolupodpísať predseda vlády. Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe (MSZ) informovalo o zastavení stíhania Babiša a ďalších v kauze okolo dotácie v piatok. Uznesenie je právoplatné. MSZ ho predloží spoločne so spisovým materiálom generálnemu prokurátorovi Pavlovi Zemanovi, ktorý môže rozhodnutie potvrdiť aj zrušiť. Na preskúmanie má lehotu troch mesiacov.

"Keď sa do toho už nebude vŕtať, tak bude pokoj a budem rád. Keby sa do toho vŕtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolície," povedal Zeman. "Ak by to bolo nutné, a ja verím, že to potrebné nebude, potom by som k tomuto ústavnému kroku siahol," uviedol.

Šéf MSZ Martin Erazim oznámil, že spoločnosť Farma Bocianie hniezdo spĺňala podmienky definície MSP. Práve pre nich pritom bola určená 50-miliónová európska dotácia, ktorú farma v lete 2008 získala. Stotožnil sa so závermi dozorkonajúceho štátneho zástupcu Jaroslava Šarocha ohľadom zastavenia stíhania.

Prezident povedal, že pred týmto rozhodnutím štátnych zástupcov by s abolíciou váhal. "Pokladal by som to za trochu svojvoľné," podotkol. Teraz by ale pokračovanie trestného stíhania považoval za politické rozhodnutie. "Pretože títo dvaja prokurátori, a najmä prokurátor Šaroch, ktorý ten spis študoval zhruba rok, odviedli dobrú prácu, a ja si ich prácu vážim," dodal Zeman.

Spoločnosť Farma Bocianie hniezdo, vtedy ešte pod názvom ZZN AGRO Pelhřimov, patrila Agrofertu. V decembri 2007 sa firma premenila na akciovú spoločnosť s akciami na majiteľa. O rok neskôr získala európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky, na ktorú by ako súčasť Agrofertu nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť vrátila pod Agrofert. Prepojenie Čapího hniezda s Agrofertom podľa Erazíma nehralo rolu, pretože si oba podniky nepredstavovali konkurenciu, ani nezjednocovali svoju činnosť na spoločnom trhu. Babiš dlhodobo odmietal, že sa okolo farmy dialo čokoľvek nezákonné. Stíhaniu okrem neho čelili aj jeho blízki a bývalí predstavitelia spoločnosti Farma Bocianie hniezdo.