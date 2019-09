Šporar nechce pred zápasom s Besiktasom nič podceniť: Zodpovedne sa pripravíme

Slovan Bratislava sa po piatich rokoch predstavia v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA. Vo štvrtok si zmerajú sily s tureckým Besiktasom, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa stretnutie odohrá za zavretými dverami Tehelného pola.

Slovanu bol totiž uložený disciplinárny trest za nešportové prejavy fanúšikov v predchádzajúcich zápasoch vo futbalovej Európe s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič a kosovským tímom KF Feronikeli. Definitívne stanovisko od Európskej futbalovej únie (UEFA) v prípade odvolania voči trestu dostanú slovanisti ešte v stredu.

Trénera Jána Kozáka ml. mrzí, že po ťažko vybojovanom postupe do skupinovej časti diváci nebudú môcť povzbudzovať jeho mužstvo v súboji s Besiktasom. "Je to veľmi smutné. Futbal sa hrá pre divákov, takže táto situácia nikoho nepotešila," vyjadril sa 39-ročný kormidelník Slovana. Vedenie klubu však využilo reglement súťaže, ktorý umožňuje účasť detí do 14 rokov. "Mrzí nás, že sa zrejme bude hrať bez divákov, no sme radi, že na štadión prídu aspoň deti zo škôl a klubov. Veríme, že ich bude čo najviac," vyjadril sa pre klubový web Andraž Šporar.

V novodobej Európskej lige odohral ŠK Slovan Bratislava v skupinovej fáze 12 stretnutí, ale až jedenásťkrát prehral. Bodoval iba raz v edícii 2011/2012, keď na Pasienkoch remizoval s Parížom St. Germain 0:0. Bude teda bojovať o prvé víťazstvo. "Belasí" sa na štvrtkový zápas naladili víťazne, keď v nedeľňajšom derby zdolali Spartak Trnava 2:0. Rozhodujúci gól strelil Šporar, ktorý proti Besiktasu očakáva náročnejšie stretnutie. "Poznám niekoľkých hráčov, ktorí sú kvalitatívne na vysokej európskej úrovni. Určite to bude náročnejší a intenzívnejší zápas než v nedeľu. Zodpovedne sa pripravíme, zanalyzujeme si súpera a urobíme maximum, aby sme dosiahli priaznivý výsledok. Je to veľká výzva," povedal slovinský kanonier.

Besiktas Istanbul začal nový ročník najvyššej tureckej súťaže rozpačito. Mužstvo trénera Abdullaha Avciho je po štyroch zápasoch až na 13. mieste tabuľky Super Lig s bilanciou 1 víťazstvo - 1 remíza - 2 prehry. Zatiaľ naposledy Besiktas stratil všetky tri body v Gaziantepe po prehre 2:3. Zápas ovplyvnili až traja vylúčení hráči, dvaja na strane Besiktasu. Jedným z nich bol aj Slovákom dobre známy chorvátsky obranca Domagoj Vida, ktorý nechýbal vo výbere Zlatka Daliča v nedávnom kvalifikačnom súboji ME 2020 v Trnave. Azda najznámejším hráčom Besiktasu je nemecký brankár Loris Karius, ktorý je v klube na hosťovaní z FC Liverpool.

Slovan Bratislava má v pohárovej Európe doposiaľ jednu skúsenosť s tureckým futbalom. V sezóne 1996/1997 sa v druhom predkole Pohára UEFA konfrontoval s Trabzonsporom, ktorý na domácom trávniku zdolal 2:1, ale následne na trávniku súpera prehral 1:4. Naopak, Besiktas rád spomína na súboje proti slovenským klubom. V roku 1993 zdolal v prvom kole Pohára víťazov pohárov 1. FC Košice (2:0, doma, 1:2 vonku) a pri poslednej edícii tejto súťaže, v sezóne 1998/1999, si poradil aj so Spartakom Trnava (3:0, doma, 1:2 vonku).