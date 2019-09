Smerácky exminister ukázal svoju stranu: Drucker dáva Ficovi stopku, neodpustil si štipľavý komentár

Exminister Tomáš Drucker (41) na predstavení svojej novej strany ukázal program aj prvé tváre. Dobrú voľbu do volieb podľa predpokladov potiahnu odídenci z Mosta-Híd či policajná rektorka Lucia Kurilovská. Drucker odmietol prívlastok „klon Smeru“, no spoluprácu s nimi neodmieta.

No prekvapil tvrdením, že mu prekáža jeho bývalý šéf Robert Fico (55). Jeho strana však začína na nízkych percentách popularity – v súčasnosti by ju volili len 2 % Slovákov. Cséfalvayová, Fedor, Kurilovská, Ghannamová či Kočan. To sú mená najznámejších spolupracovníkov Tomáša Druckera, ktorý vo štvrtok hovoril o svojej novovzniknutej strane Dobrá voľba.

„Toto sú kľúčoví ľudia v témach, ktoré chceme presadzovať. Nie sú nastavení na kádrovanie, s kým nepôjdem a čo nebudem robiť, ale naopak, čo chcem presadiť,“ povedal na úvod. Druckerovci načrtli aj hrubý program strany, patrí tam prorodinná politika, spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých či dôstojná starostlivosť o seniorov. „Určite sme viac konzervatívni ako liberálni,“ odpovedal Drucker na opakujúce sa otázky ohľadom politickej orientácie strany, hoci škatuľkovanie odmieta.

Drsné slová o Ficovi

Exminister odhaduje, že strana do volieb na kampaň minie 700 000 eur. Financie chce hľadať vo vlastných radoch pomocou členských pôžičiek, ktoré strana splatí z prípadného štátneho príspevku. Napriek tomu, že jeho stranu označujú za klon Smeru a viacerí opozičníci odmietli prípadnú spoluprácu s ním, tak on sa nechce vymedzovať voči nikomu, okrem extrémistov. Nie nehovorí ani najsilnejšej vládnej strane. „Nebudem sa tváriť, že celý Smer je zlý, že nespravili aj dobré veci, sú tu konkrétne individuálne zlyhania... Nehádžme všetkých do jedného vreca,“ uviedol Drucker s tým, že neodmieta ani SNS či stranu Andreja Kisku. Jediný dostal od neho stopku predseda Smeru Fico, ktorého vlády bol Drucker, paradoxne, členom. „Je to osoba, s ktorou by som mal problém, aby sa zúčastnila akoukoľvek formou na vedení tejto krajiny,“ uzavrel Drucker.

„Podľa môjho názoru neberie Smeru nič a v zábere má skôr stredového voliča. 2%, ktoré im Focus nameral sú zrejme relevantný výsledok, nepamätám si však stranu, ktorá vznikla takto pred voľbami a s podobným výsledkom v prieskume sa napokon dostala aj do parlamentu,“ zhodnotil Druckerove šance politológ Grigorij Mesežnikov.