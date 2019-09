Záhumenský sa preslávil blokovaním sanitky s pacientkou: Vážne podozrenie 3 roky po bezohľadnej jazde

Borisa Záhumenského (48) spoznalo celé Slovensko v máji 2016. Vtedy podľa polície blokoval bezohľadnou jazdou sanitku prevážajúcu pacientku, za čo dostal trest, voči ktorému sa odvolal.

Faktom ale je, že vodičský preukaz má zadržaný a stále ho nemá späť. Susedia však tvrdia, že i napriek zákazu šoférovania si veselo jazdí. Podnetom od naštvaných ľudí sa zaoberá aj polícia. Dôchodca Štefan vraví, že Záhumenského videl za volantom auta viac než raz. „Vídaval som ho celé dva mesiace, ako odchádzal s autom,“ začal svoje rozprávanie tým, že mal Borisa Záhumenského zbadať aj v posledný augustový deň, ako prichádzal do garáže. „Len tak krížom postavil auto. Ten pôjde určite naspäť, som si pomyslel, tak som počkal s mobilom v ruke,“ opísal svoj zážitok čiperný dôchodca.

„Keď odišiel, zastal pri mne autom, vystúpil, že ako si to dovoľujem ho fotiť. Potom som išiel ďalej a prišiel ku mne po ceste, niečo mi hovoril, ani si už nepamätám, čo to bolo,“ povedal rozhorčený Štefan. Ten sa dokonca obrátil na mužov zákona. „Videl som zábery z tej sanitky, ako išiel a robil koridor. Vedel som, že má zobratý vodičský preukaz. Nahlásil som to aj 9. septembra na polícii. V pondelok bol u mňa policajt a sa ma pýtal, či budem svedčiť,“ uzavrel dôchodca.

Vodičák nemá

Podľa trenčianskeho krajského policajného hovorcu Pavla Kudličku sa polícia daným oznámením zaoberá. Štefan ale nie je jediný, kto mal vidieť Borisa Záhumenského brázdiť ulice v Partizánskom. „Celé prázdniny sme ho vídavali, ako chodí na aute,“ prezradila ďalšia zo svedkýň. Nový Čas sa spojil aj so samotným Záhumenským. „Ja autom nejazdím, neviem, kto ma videl a ďalej to nekomentujem,“ reagoval. Faktom ale je, že vodičský preukaz má zadržaný a stále ho nemá späť. „Obžalovaný v júli tohto roku požiadal Okresný súd Trenčín, aby mu bol vrátený vodičský preukaz. Súd bude po zhromaždení všetkých potrebných podkladov rozhodovať o žiadosti na verejnom zasadnutí,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

