Katerina oslávila 100. narodeniny, no stále má prvý občiansky: Aký je jej recept na dlhovekosť?

Dožiť sa v zdraví 100 rokov je obrovský dar. Čiperná Katerina Budová si na potvrdenie významného jubilea priniesla svoj prvý občiansky preukaz. Dostala ho ešte ako osemnásťročná dievka plná života. Prezradila, že skončil už aj v potoku, kde si chvíľu poplával, ale nikdy sa ho nevzdá.

Katerine na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach pripravili k okrúhlemu jubileu oslavu, na ktorej sa veľa spomínalo. Prezradila, že celý život tvrdo pracovala.

„Vstávala som zavčas rána, už o štvrtej. Musela som kravy podojiť, zvieratá obriadiť a ísť na role. Pani mi potom dobrý obed uvarila a poobede som zase šla na roľu,“ živo spomína oslávenkyňa, ktorá si opatruje svoj občiansky preukaz ako oko v hlave. Mala osemnásť, keď ho dostala, takže už má 82 rokov. Prežil s ňou takmer celý život. Aj napriek tomu, že to nebol ľahký život, nepovie o ňom zlé slovo.

„Nikdy sa nestalo, že by prišli ľudia do obchodu a povedali im, že niečo nemajú. Bolo veľa roboty, ale bolo aj veľa mäsa. Aj cez týždeň sme mali,“ dodala babička. Za dlhovekosťou nie je podľa nej striedmosť. Dobrému zákusku a poháru šampanského neodolá ani vo vysokom veku. Býva sama a dokáže sa o seba postarať. „Dobré je, keď si človek zastane robotu aj doma. Pustím si rádio a rada vyšívam, ešte aj háčkujem,“ priznala starenka s tým, že zvládne aj zložité vzory. Keď má dobrý deň, prejde sa aj po čerstvom vzduchu. „Snažili ste sa potešiť ma a ja vám za to, všetkým mladým ľuďom, ďakujem,“ uzavrela na hostine dojatá oslávenkyňa.