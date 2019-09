Sajfa s tehotnou manželkou Ostrihoňovou opäť pristihnutí pred klinikou: Pôrod na spadnutie?!

Moderátor Matej Sajfa Cifra (40) a jeho tehotná manželka, markizáčka Veronika Cifrová Ostrihoňová (30), sa už svojho prvého bábätka nevedia dočkať.

Vyzerá to tak, že malému drobcovi sa z maminho bruška nechce. Fotograf Nového Času zachytil tento týždeň dvojicu už druhýkrát pred bratislavskou súkromnou klinikou, kde sa to len hemží prominentnými tehuľkami. Prenáša Veronika?!

Sajfa a Veronika sa opäť objavili pred súkromným sanatóriom.V pondelok tam strávili približne hodinu a pol a inak to nebolo ani včera. Hoci so sebou nemali zbalené žiadne veci pre tehotnú moderátorku, nie je vylúčené, že v aute zostali.

Mohol by totiž nastať prípad, že si tam prvorodičku nechajú. „Ideme na kontrolu,“ povedal Sajfa ešte v pondelok. Nový Čas ho oslovil aj včera, no na otázky neodpovedal. O Ostrihoňovej je známe, že si svoje súkromie, najmä čo sa týka tehotenstva, úzkostlivo stráži. Všetko však nasvedčuje tomu, že by mohla blondínka v týchto dňoch prenášať. Ešte pred časom sa totiž vyjadrila v jednom zo svojich vlogov tak, že termín pôrodu má stanovený na polovicu septembra.

Nechce sa mu von?

Manželia svojim fanúšikom pravidelne čo-to zo svojho súkromia prezrádzajú vo svojich videách. Keďže Sajfa uverejnil podľa svojich slov „posledný vlog pred pôrodom“, je jasné, že veľký deň je už za rohom. „Cítim sa dobre, len už som pripravená na grand finále - a nejako stále neprichádza,“ povedala nedávno markizáčka.